Президент США Дональд Трамп призвал американцев меньше беспокоиться о президенте РФ Владимире Путине и сосредоточиться на миграционной угрозе.

«Мы должны меньше беспокоиться о Путине, а больше — о бандах мигрантов-насильников, наркобаронах, убийцах и людях из психиатрических клиник, въезжающих в нашу страну. Чтобы мы не закончили как Европа», — написал он в Truth Social.

Заявление Трампа прозвучало на фоне опроса CBS News и YouGov, согласно которому 46% американцев считают, что он поддерживает Москву в войне в Украине. Лишь 4% респондентов уверены, что Трамп стоит на стороне Киева.

С приходом Трампа США активизировали мирные переговоры по Украине — 18 февраля российская и американская делегации впервые за несколько лет встретились в Саудовской Аравии, а 27 февраля в Стамбуле прошел второй раунд переговоров.

Россия и США продолжают переговоры о восстановлении двусторонних отношений и готовят новый раунд обсуждений, который, как ожидается, пройдет в одной из стран Персидского залива.

По данным CNN, в Кремле рассчитывают, что на фоне обострившихся отношений между Трампом и Зеленским Вашингтон уделит меньше внимания переговорам по Украине и сосредоточится на потенциально выгодных экономических сделках с Россией.

Одновременно Трамп ужесточает миграционную политику. Он пообещал массовую депортацию нелегалов и усилил работу иммиграционной полиции ICE.