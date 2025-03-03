ПОЛИТИКА
1 мин чтения
Трамп: главная угроза — мигранты, а не Путин
Дональд Трамп заявил, что США должны беспокоиться не о Владимире Путине, а о мигрантах-преступниках, чтобы «не повторить судьбу Европы»
Трамп: главная угроза — мигранты, а не Путин
Мигранты переходят реку Рио-Гранде в попытке получить убежище в США / Reuters
3 марта 2025 г.

Президент США Дональд Трамп призвал американцев меньше беспокоиться о президенте РФ Владимире Путине и сосредоточиться на миграционной угрозе.

«Мы должны меньше беспокоиться о Путине, а больше — о бандах мигрантов-насильников, наркобаронах, убийцах и людях из психиатрических клиник, въезжающих в нашу страну. Чтобы мы не закончили как Европа», — написал он в Truth Social.

Заявление Трампа прозвучало на фоне опроса CBS News и YouGov, согласно которому 46% американцев считают, что он поддерживает Москву в войне в Украине. Лишь 4% респондентов уверены, что Трамп стоит на стороне Киева.

С приходом Трампа США активизировали мирные переговоры по Украине — 18 февраля российская и американская делегации впервые за несколько лет встретились в Саудовской Аравии, а 27 февраля в Стамбуле прошел второй раунд переговоров.

Россия и США продолжают переговоры о восстановлении двусторонних отношений и готовят новый раунд обсуждений, который, как ожидается, пройдет в одной из стран Персидского залива.

По данным CNN, в Кремле рассчитывают, что на фоне обострившихся отношений между Трампом и Зеленским Вашингтон уделит меньше внимания переговорам по Украине и сосредоточится на потенциально выгодных экономических сделках с Россией.

Одновременно Трамп ужесточает миграционную политику. Он пообещал массовую депортацию нелегалов и усилил работу иммиграционной полиции ICE.

Истории
Израиль истребляет палестинцев семьями
Израиль истребляет палестинцев семьями
Иран передаст России пусковые установки
Иран передаст России пусковые установки
Белый дом считает Путина препятствием для мира?
Белый дом считает Путина препятствием для мира?
Президент Эрдоган: мать — опора семьи, семья — опора государства
Президент Эрдоган: мать — опора семьи, семья — опора государства
Баку требует от Еревана открыть коридор в Нахчыван
Баку требует от Еревана открыть коридор в Нахчыван
Трамп объявил о перемирии между Индией и Пакистаном
Трамп объявил о перемирии между Индией и Пакистаном
Зеленский и европейские лидеры обсудили с Трампом возможное перемирие
Зеленский и европейские лидеры обсудили с Трампом возможное перемирие
Хегсет не поедет в Израиль
Хегсет не поедет в Израиль
В США ожидают масштабный авиаудар по Украине
В США ожидают масштабный авиаудар по Украине
Пакистан начинает военную операцию «Прочная стена»
Пакистан начинает военную операцию «Прочная стена»
Президент Турции поговорил с премьером Албании
Президент Турции поговорил с премьером Албании
Москва выдвинула условия для перемирия
Москва выдвинула условия для перемирия
НАТО соберется в Турции перед июньским саммитом
НАТО соберется в Турции перед июньским саммитом
Новый канцлер Германии: Турция — ключевой союзник
Новый канцлер Германии: Турция — ключевой союзник
США и Европа приготовили «последнее предложение» для России
США и Европа приготовили «последнее предложение» для России
Взгляните на TRT Global. Поделитесь своим мнением!
Contact us