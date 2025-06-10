Окончательного понимания по обмену пленными и телами погибших между Россией и Украиной пока нет. Об этом сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, отвечая на соответствующий вопрос журналистов.

«Нет окончательного понимания. Осуществляются контакты, идет сопоставление цифр. Но как только будет окончательное понимание, мы надеемся, состоится этот обмен», — цитируют Пескова российские СМИ.

Он добавил, что Россия уже несколько дней готова к обмену.

«Есть факт один, непреложный: мы уже несколько дней готовы, стоим на границе с теми трейлерами для передачи украинской стороне. Вот это факт, который видят и знают все», — подчеркнул Песков.

По его словам, контакты продолжаются, но другой конкретики пока нет.

Пресс-секретарь также прокомментировал сообщения о возможном выходе президента США Дональда Трампа из процесса урегулирования в Украине.

«У нас есть рабочие контакты с Вашингтоном, с представителями команды Трампа. И при необходимости президенты сами осуществляют прямые контакты и обсуждают насущные вопросы. Это то, что происходит сейчас постоянно. Это помогает нам обеспечивать понимание позиций друг друга и двигаться вперед», — сказал Песков.

Представитель Кремля также заявил о необходимости стратегического соглашения между Россией и Европой. Комментарий был сделан на фоне высказываний премьер-министра Венгрии Виктора Орбана.

«Люди понимающие подтвердят, что рано или поздно думать вместе о будущей архитектуре безопасности в Европе придется. Никуда от этого не денешься», — отметил представитель Кремля.

При этом он подчеркнул, что Европа пока не проявляет готовности к диалогу.

«Совершенно нет никаких сигналов о желании искать какие-то точки соприкосновения», — сказал он.

По словам Пескова, европейские страны сейчас «заточены на войну» и продолжают «милитаристскую браваду».