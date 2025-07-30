Трамп: Признание Палестины — это награда для ХАМАС, и я не собираюсь это делать

Дональд Трамп заявил, что не поддерживает давление на Израиль ради двухгосударственного решения палестинского вопроса. Он отметил, что признание Палестины в нынешних условиях будет «наградой для ХАМАС», и США не поддерживают такой шаг.