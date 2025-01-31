НОВОСТИ
1 мин чтения
Израиль покинул КПП «Рафах»
Израильские военные ушли из пограничного перехода между Газой и Египтом. Они оккупировали его в течение 9 месяцев, отрезав палестинский эксклав от внешнего мира
Израиль покинул КПП «Рафах»
/ AFP
31 января 2025 г.

Израильская армия вышла из пограничного перехода Рафах между Газой и Египтом, передав его под контроль международной миссии ЕС. Это решение выполнено в соответствии с условиями перемирия, вступившего в силу 19 января.

Согласно Армейскому радио Израиля, военные передислоцировались вдоль границы с Египтом, а Палестинская администрация будет управлять переходом со своей стороны, штампуя разрешения для жителей Газы. Также сообщается, что ежедневно 50 раненых палестинцев будут допущены к поездке, а также три сопровождающих каждого раненого, что в общей сложности составит 200 человек в день.

Европейский Союз в пятницу официально открыл свою миссию по контролю за переходом, заявила глава евродипломатии Кайя Каллас. По данным Минздрава Палестины, первые группы раненых начнут эвакуацию в субботу при поддержке ВОЗ.

Израильские военные заняли палестинскую часть КПП «Рафах» на границе сектора Газа и Египта 7 мая 2024 года. С тех пор этот пограничный переход оставался закрытым для перемещений.

Ожидается, что перемирие, достигнутое к 19 января при поддержке Египта, Катара и США, продлится 42 дня.

Истории
Израиль истребляет палестинцев семьями
Израиль истребляет палестинцев семьями
Иран передаст России пусковые установки
Иран передаст России пусковые установки
Белый дом считает Путина препятствием для мира?
Белый дом считает Путина препятствием для мира?
Президент Эрдоган: мать — опора семьи, семья — опора государства
Президент Эрдоган: мать — опора семьи, семья — опора государства
Баку требует от Еревана открыть коридор в Нахчыван
Баку требует от Еревана открыть коридор в Нахчыван
Трамп объявил о перемирии между Индией и Пакистаном
Трамп объявил о перемирии между Индией и Пакистаном
Зеленский и европейские лидеры обсудили с Трампом возможное перемирие
Зеленский и европейские лидеры обсудили с Трампом возможное перемирие
Хегсет не поедет в Израиль
Хегсет не поедет в Израиль
В США ожидают масштабный авиаудар по Украине
В США ожидают масштабный авиаудар по Украине
Пакистан начинает военную операцию «Прочная стена»
Пакистан начинает военную операцию «Прочная стена»
Президент Турции поговорил с премьером Албании
Президент Турции поговорил с премьером Албании
Москва выдвинула условия для перемирия
Москва выдвинула условия для перемирия
НАТО соберется в Турции перед июньским саммитом
НАТО соберется в Турции перед июньским саммитом
Новый канцлер Германии: Турция — ключевой союзник
Новый канцлер Германии: Турция — ключевой союзник
США и Европа приготовили «последнее предложение» для России
США и Европа приготовили «последнее предложение» для России
Взгляните на TRT Global. Поделитесь своим мнением!
Contact us