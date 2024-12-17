Глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен, выступая на совместной пресс-конференции с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом, отметила, что падение режима Башара Асада может стать для сирийского народа новой надеждой. Однако она предупредила, что ситуация на местах остается хрупкой и непредсказуемой.

«Сирийскому народу необходим мирный переходный период, который сохранит территориальную целостность и суверенитет страны. Это должно быть время, когда государственные институты будут защищены, а права всех групп населения, включая меньшинства, будут уважаться», — заявила фон дер Ляйен.

Фон дер Ляйен подчеркнула, что Евросоюз планирует усилить свое участие в процессе восстановления Сирии. Она объявила, что старший дипломат ЕС вернется в Дамаск, а гуманитарные миссии будут расширены.

«Мы всегда присутствовали в Сирии, поддерживали нуждающихся без какого-либо взаимодействия с режимом Асада. Однако сейчас мы должны усилить наши усилия и продолжать взаимодействовать с представителями сирийской оппозиции, включая «Хайат Тахрир аш-Шам» (ХТШ) и другие группы», — сказала она.

Фон дер Ляйен также подчеркнула важность восстановления базовых услуг в Сирии, таких как электро- и водоснабжение. Она добавила, что ЕС увеличил объем гуманитарной помощи для Сирии до 160 млн евро в этом году.

Фон дер Ляйен признала ключевую роль Турции в обеспечении стабильности региона и борьбе с терроризмом. Она предупредила о риске возрождения ДАЕШ в восточной Сирии и подчеркнула необходимость учета законных интересов Турции в сфере безопасности.

«Мы должны работать вместе, чтобы все сирийцы, включая меньшинства, чувствовали себя в безопасности», — заявила она.

Фон дер Ляйен отметила, что Турция остается важным партнером ЕС по управлению миграцией на Восточном Средиземноморье. Она объявила о выделении дополнительного миллиарда евро на поддержку беженцев в 2024 году, включая образование, здравоохранение и добровольное возвращение сирийских беженцев.

«С 2011 года ЕС предоставил почти 10 млрд евро на поддержку беженцев и принимающих сообществ в Турции. Новые средства будут направлены на здравоохранение, образование и усиление пограничной безопасности», — добавила она.

В ходе встречи с президентом Эрдоганом фон дер Ляйен подчеркнула рекордный рост торговли между ЕС и Турцией, который достиг 206 млрд евро. Она выразила намерение укрепить экономические связи и начать переговоры по обновлению Таможенного союза.

«ЕС остается крупнейшим торговым и инвестиционным партнером Турции. Мы должны устранить торговые барьеры и продвигаться вперед», — сказала она.

Фон дер Ляйен также анонсировала возобновление участия Европейского инвестиционного банка в проектах на территории Турции и создание механизма экономического диалога.

«Турция и ЕС могут многое достичь вместе. Мы готовы поддерживать процессы, которые обеспечат стабильность в регионе и принесут мир сирийскому народу», — заключила фон дер Ляйен.