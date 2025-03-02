Король Великобритании Карл III провел встречу с президентом Украины Владимиром Зеленским в Сандрингеме, что стало беспрецедентным жестом солидарности с украинским лидером.

Встреча состоялась спустя несколько дней после напряженного визита Зеленского в Белый дом, где Дональд Трамп и вице-президент Джей Ди Вэнс обрушились на него с критикой во время встречи в Овальном кабинете в присутствии прессы. Визит украинского президента в Великобританию совпал с саммитом европейских лидеров в Лондоне, на котором обсуждались вопросы мирного урегулирования войны в Украине и безопасность Европы.

Приглашение Зеленского в Сандрингем стало самым явным политическим шагом Карла III с момента его восхождения на престол. В отличие от своей матери, королевы Елизаветы II, которая всегда старалась дистанцироваться от политики, нынешний монарх продемонстрировал четкую поддержку Украины.

На этом фоне Трамп недавно принял приглашение на второй государственный визит в Великобританию, которое лично передал ему Стармер.

Премьер-министр Великобритании признал, что публичное противостояние между Трампом и Зеленским вызвало у него «некомфортные» чувства, но призвал стороны не нагнетать риторику, а предпочесть дипломатию. Стармер рассказал, что после инцидента в Белом доме он связался с Трампом, Зеленским и президентом Франции Эммануэлем Макроном, чтобы найти путь к сближению позиций.

«Мы должны найти способ работать вместе», — заявил Стармер, добавив, что после трех лет войны необходимо добиваться прочного мира.