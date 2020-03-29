Опустошенные улицы мировых столиц, люди в масках и перчатках, держащиеся друг от друга на расстоянии, пустые прилавки супермаркетов и продуктовых магазинов - все это напоминает сценарий какого-нибудь голливудского фильма про апокалипсис.

Список стран, где были зафиксированы случаи вирусного заболевания, расширяется с каждым днем. Так же быстро меняются данные о числе заразившихся, скончавшихся и излечившихся.

В менталитете среднестатистического россиянина всегда были и до сих пор живы конспирологические идеи. После того как слово «коронавирус» стало появляться практически в каждом новостном заголовке, в России не только обычные граждане, но и многие СМИ стали строить идеи о якобы искусственной природе беспощадного вируса, являющегося частью зловещего плана мирового правительства. По этому поводу даже высказался президент Чечни Рамзан Кадыров, заявивший, что на панике, спровоцированной коронавирусом, наживаются «определенные государства», которые «придумывают всякие болезни и зарабатывают себе большие деньги».

В России все равно долгое время не осознавали всю серьезность ситуации до тех пор, пока в больницы в разных регионах не начали поступать пациенты с явными симптомами вируса COVID-19, многие из которых оказались туристы, вернувшиеся из-за границы.

Первые случаи заболевания на территории России были зафиксированы в конце января: один в Тюмени, а другой — в Чите. Оба пациента оказались гражданами Китая. Пройдя курс лечения они были выписаны из больниц к середине февраля.

Для информирования населения об изменяющейся ситуации с коронавирусом и дачи рекомендаций во избежание заражения правительство России создало отдельный сайт Стопкоронавирус.рф, на котором статистика по заболевшим, выздоровевшим и умершим регулярно обновляется. По состоянию на 30 марта в 71 субъекте России выявлено 1836 случаев обнаружения коронавируса, 66 человек выздоровело, 9 умерли.

Москва остается лидером среди российских регионов по числу зарегистрированных случаев коронавируса – на данный момент их 1226.

Следом после российской столицы идут Московская область — 119 случаев, Санкт-Петербург — 50, Свердловская область — 24, Республика Коми — 22, Краснодарский край — 17.

В Якутии, Красноярском крае, Самарской области и Татарстане выявлено по 15 случаев.

Коронавирус также обнаружили в Бурятии и Пермском крае – по 13 человек, и в Калининградской, Кировской и Тульской областях – по 12 пациентов на регион.

В Ленинградской и Нижегородской областях инфицированными числятся по 11 человек, в Липецкой области – 10 больных.

В Ивановской, Новосибирской, Псковской областях и в Чеченской республике – по 9 случаев заражения коронавирусом.

В списке регионов, где пока не были зафиксированы случаи заражения вирусом числятся Ингушетия, Карачаево-Черкессия, Карелия, Северная Осетия, Тыва, Алтай, Камчатский край, Астраханская, Владимирская, Вологодская, Курская, Магаданская области и Еврейский, Ненецкий, Чукотский и Ямало-Ненецкий автономные округа.

В связи со складывающейся тревожной ситуацией и принимая во внимание трагичный опыт, через который проходит сейчас почти вся Европа, США и страны Азии, российские власти тоже забили тревогу и начали принимать меры.

Сначала были ограничены, а затем и вовсе приостановлены все международные и частично внутренние авиасообщения.

На прошлой неделе указом президента России Владимира Путина было официально объявлено введение нерабочей недели с 30 марта по 5 апреля.

В регионах постепенно вводится карантинный режим: офисы компаний переходят на удаленный рабочий режим, образовательные учреждения переключаются на дистанционное обучение, отменяются или переносятся на более поздние даты все массовые культурные и спортивные мероприятия, закрываются общественные места. Власти настойчиво просят людей оставаться дома и не выходить на улицу без экстренной необходимости.

Согласно указу, продолжат работать медицинские учреждения и аптеки, а также некоторые другие важные для обеспечения жизнедеятельности организации.

Российские власти не раз подчеркивали, что объявленная нерабочая неделя—это не каникулы. Цель самоизоляции в том, чтобы максимально сократить социальные контакты и уменьшить число людей на улицах. Но, к сожалению, не все москвичи приняли во внимание рекомендации властей, а также аналогичные предупреждения врачей. Россияне все равно компаниями отправились в парки на шашлыки, оправдав свое поведение желанием «насладиться теплой весенней погодой перед самоизоляцией», которая неизвестно сколько продлится.

В Сахалинской области довольно серьезно отнеслись к ситуации, пустив в дело последние технологии. Местные власти решили присвоить QR-коды для перемещения по городу чиновникам, медикам, работникам аптек, предприятий пищевой промышленности и продуктовых магазинов и т.д.

«Они получат специальные QR-коды, разрешающие выходить на работу и перемещаться по городу», — сообщило агентство Interfax со ссылкой на местное правительство.

Была также создана специальная система распознавания лиц, куда будут загружаться фотографии всех приезжающих на остров. Таким образом правительство сможет отслеживать случаи появления граждан вне дома, и вся информация будет передаваться в правоохранительные органы. «За нарушение режима самоизоляции граждане несут ответственность, вплоть до уголовной», — добавили в правительстве.

Интересные, но уже традиционные для региона методы борьбы с коронавирусом избрали власти Чечни. Например, в Грозный сейчас смогут въезжать только жители города и сотрудники организаций, выполняющие важные работы, например, обеспечение населения продуктами и товарами первой необходимости, чиновники, силовики, а также представители СМИ.

Помимо этого, в Чечне полицейским выдали полипропиленовые трубы, с которыми они останавливают машины и бьют ими людей без защитных масок, написала «Новая газета» со ссылкой на видеоматериалы очевидцев.

Людей, не имеющих на себе масок, вытаскивают из машин и избивают этими трубами. «Надо сказать, что в Чечне, как и по всей стране, маски отсутствуют в продаже», — сообщает издание.

Несмотря на всеобщую панику по всей стране в первые дни объявления карантина, когда люди смахивали с магазинных полок продукты с запасом на месяц вперед и даже отправлялись для массовых закупок продуктов в соседние регионы, глава Чечни Рамзан Кадыров, продолжал сохранять невозмутимость и оптимистичный настрой. Он строго запретил людям паниковать и посоветовал «отдать все в руки Всевышнего, укрепить свой иман (веру) и иммунитет, а также пить тминное масло…», - сообщил портал BBC Russian.

Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. Согласно последним данным, в мире зафиксировано уже более 700 тысяч случаев заражения, свыше 30 тысяч человек погибли.