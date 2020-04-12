Турецкий благотворительный и правозащитный фонд IHH оказал гуманитарную помощь нуждающимся семьям в 81 провинции в стране, сообщает агентство «Анадолу».

В рамках благотворительной акции «Время солидарности» волонтеры посещают во время карантина больных и пожилых людей, а также малоимущие семьи.

В общей сложности, организация выделила около 100 тысяч продовольственных наборов и 10 тысяч коробок с гигиеническими средствами. На сегодняшний день помощь получили более 130 тысяч человек.

Все нуждающиеся могут оформить заявку с запросом о помощи на сайте организации. Этой услугой уже воспользовались более 30 тысяч человек.

Фонд IHH (İnsan Hak ve Hürriyetleri ve İnsani Yardım Vakfı) – одна из крупнейших турецких неправительственных организаций, действующая в более чем 100 странах мира. Она оказывает гуманитарную помощь во время вооруженных конфликтов, стихийных бедствий и других чрезвычайных ситуаций.