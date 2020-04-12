ТУРЦИЯ
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В Турции волонтеры во время карантина помогли более 130 тысячам граждан
Представители фонда посещают в карантинный период больных, пожилых и нуждающихся в 81 провинции Турции.
В Турции волонтеры во время карантина помогли более 130 тысячам граждан
Благотворительный и правозащитный фонд IHH выделил около 100 тысяч продовольственных наборов и 10 тысяч коробок с гигиеническими средствами нуждающимся. / AA Archive
12 апреля 2020 г.

Турецкий благотворительный и правозащитный фонд IHH оказал гуманитарную помощь нуждающимся семьям в 81 провинции в стране, сообщает агентство «Анадолу».

В рамках благотворительной акции «Время солидарности» волонтеры посещают во время карантина больных и пожилых людей, а также малоимущие семьи.

В общей сложности, организация выделила около 100 тысяч продовольственных наборов и 10 тысяч коробок с гигиеническими средствами. На сегодняшний день помощь получили более 130 тысяч человек.

Все нуждающиеся могут оформить заявку с запросом о помощи на сайте организации. Этой услугой уже воспользовались более 30 тысяч человек.

Фонд IHH (İnsan Hak ve Hürriyetleri ve İnsani Yardım Vakfı) – одна из крупнейших турецких неправительственных организаций, действующая в более чем 100 странах мира. Она оказывает гуманитарную помощь во время вооруженных конфликтов, стихийных бедствий и других чрезвычайных ситуаций.

ИСТОЧНИК:TRT Russian
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