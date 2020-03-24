В то время как правительства многих стран мира стараются адаптироваться в связи с эпидемиологическими, экономическими и социальными проблемами поведения, национальные системы здравоохранения во всем мире находятся под сильным давлением из-за динамичной вспышки COVID-19. На данный момент США является новым эпицентром пандемии. Там зарегистрировано самое большое число подтвержденных случаев заражения среди всех стран мира. Их число достигло 140 000. Тем самым, Соединенные Штаты опередили Италию, Китай и Испанию.

Как в настоящее время, так и после COVID-19, возникнет вопрос, что же могло привести к массовой гибели людей, - причиной этому были недостаточные ресурсы для борьбы со вспышкой вируса и меры по информированию населения, или недооценка серьезности ситуации и неподготовленность системы здравоохранения.

Согласно сообщениям Государственного департамента США, в связи с обострением пандемии COVID-19 иностранным медицинским специалистам рекомендуют обращаться в ближайшие посольства или консульства США с просьбой получения визы в экстренном порядке.

Как уточнил Государственный департамент на пресс-конференции, подача заявлений на получение виз по новой схеме касается только тех, кто уже принят на работу или учебу. Тем не менее, было подчеркнуто, что это относится к тем, кто «прежде всего […] работает над лечением или смягчением последствий COVID-19», что и объясняет потребность США во врачах. В любом случае, развитие событий выявило два очень важных вопроса: насколько все-таки неподготовлена знаменитая система здравоохранения США, что теперь она «крадет врачей» из других стран?

Данное обвинение не новое и направлено против врачей, решивших мигрировать и которых обвиняют в алчности, нечестности и предательстве. Вопрос приобретает еще большее значение, если учесть насколько важную роль будут играть любые врачи в наименее развитых странах, где практика социального дистанцирования, самоизоляции, а в некоторых случаях даже мытье рук является предметом роскоши.

Некоторые могут объяснить данную ситуацию результатом «глобализации», которая вызывает много вопросов из-за укоренившегося неравенства, усиленного феноменом глобализации и состояния экономики в мире. Очевидно, что эти два фактора должны рассматриваться вместе.

В 2012 году New York Times сообщил, что одна четвертая часть врачей, работающих в США, обучались за рубежом. По данным Американского совета по делам иммиграции, в 2018 году количество обучающихся за рубежом практически не изменилось. Помимо линий разлома, связанных с нынешней системой здравоохранения США, включая неоднократные призывы к всеобщему медицинскому страхованию, из возникшей картины видна систематическая нехватка врачей как часть всей этой истории.

Помимо просто подсчета врачей готовых бороться с вирусом, вопрос об уровне доступа американцев к надлежащим медицинским услугам тоже должен быть обсужден. Harvard Business Review в своей недавней статье выявил и другие неблагоприятные факторы, усугубляющие проблемы, с которыми сталкивается система здравоохранения США. Это - неравномерное распределение врачей первичной медицинской помощи, недоступность первичной медико-санитарной помощи, особенно для тех, у кого нет медицинской страховки, а также, неэффективное использование труда врачей и негибкие модели и график работы.

Развитие подобных проблем вызывает беспокойство, если обратить внимание на шквал антиммиграционных мер администрации Трампа, которую обвиняли в антимусульманских предубеждениях и враждебном отношении к, так называемому, притоку низкоквалифицированных мигрантов. Последнее из указанных аспектов также имеет некоторое сходство с предложенной иммиграционной бальной системой в Великобритании, хотя в обоих случаях хочется надеяться, что потребность низкоквалифицированных профессий в период изоляции теперь будет более очевидна. Перспектива того, что мигранты без документов не могут получить доступ к медицинским услугам в связи с распространением COVID-19, вызывает особую тревогу. Администрация Трампа также ввела более жесткие правила государственной помощи для иммигрантов, которые позволяют правительству отказывать в выдаче грин-карт и виз тем, кто находится на государственном содержании. В виду такого положения мигранты боятся, что обращение за медицинской помощью в конечном итоге может привести к депортации.

Еще большую тревогу вызывает риск экономического спада, который может привести к смерти, не связанной с COVID-19, а в также из-за последствий финансового кризиса может стать причиной самоубийств и недоступности медицинского обслуживания. Проблемы, с которыми сталкивается экономика США не вызывает удивления, однако правительство страны продолжает медленно реагировать на сложившуюся в ситуацию. В это же время системы здравоохранения других государств, несомненно, будут принимать участие в разработке любых всеобщих мер, необходимых в нынешней обстановке.

Текущие обстоятельства дают нам понять насколько может поменяться характер поведения правительства во время чрезвычайных ситуаций, как в худшую так и в лучшую сторону, а в случае, если таковые изменения произойдут, существует вероятность, что принятые решения либо продолжат действовать, либо усилят не только сектора государственного здравоохранения, но и повлияют на социально-экономическое положение в других странах мира. В случае, если вышеупомянутые решения вступят в силу, то и в плане эффективности медицины, и всей cистемы здравоохранения, в выигрыше будут те, у кого на это есть деньги.