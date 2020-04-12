Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что в стране от коронавирусной инфекции не умер ни один человек. По его словам, люди погибают от хронических заболеваний, которые развиваются на фоне COVID-19.
«Люди боятся. Поэтому я им хочу сказать следующее: у нас в стране не умер ни один человек от коронавируса. Ни один! Они умерли от букета хронических болезней, которые у них были», - цитирует главу государства БелТА.
Как отметил президент, причинами смертей становятся сердечно-сосудистая недостаточность, дыхательная легочная недостаточность, сахарный диабет и диагнозы, которые «даже прочитать невозможно».
Лукашенко призвал своих сограждан не опускать руки даже при положительном тесте на коронавирус.
Согласно последним данным Минздрава Беларуси на 13 апреля, в стране от коронавируса скончались 29 человек, зараженными числятся 2919 пациентов.