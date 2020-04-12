Глава Беларуси: от коронавируса в стране «никто не умер и не умрет»
ПОЛИТИКА
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Глава Беларуси: от коронавируса в стране «никто не умер и не умрет»Президент Беларуси Александр Лукашенко утверждает, что жители страны умирают не от коронавирусной инфекции, а от хронических заболеваний, которые развиваются на фоне COVID-19.
Лукашенко призвал своих сограждан не опускать руки даже при положительном тесте на коронавирус. / Reuters Archive
12 апреля 2020 г.

Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что в стране от коронавирусной инфекции не умер ни один человек. По его словам, люди погибают от хронических заболеваний, которые развиваются на фоне COVID-19.

«Люди боятся. Поэтому я им хочу сказать следующее: у нас в стране не умер ни один человек от коронавируса. Ни один! Они умерли от букета хронических болезней, которые у них были», - цитирует главу государства БелТА.

Как отметил президент, причинами смертей становятся сердечно-сосудистая недостаточность, дыхательная легочная недостаточность, сахарный диабет и диагнозы, которые «даже прочитать невозможно».

Лукашенко призвал своих сограждан не опускать руки даже при положительном тесте на коронавирус.

Мы уже нашли комбинации лекарств, чтобы спасать людей. Поэтому мы за каждого человека будем не бороться, а сражаться. И если этот человек не опустил руки, он обязательно выздоровеет.

- Александр Лукашенко, глава Беларуси

Согласно последним данным Минздрава Беларуси на 13 апреля, в стране от коронавируса скончались 29 человек, зараженными числятся 2919 пациентов.

ИСТОЧНИК:TRT Russian
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