В России мусульманам придется отказаться от коллективных вечерних трапез (ифтаров) в наступающий месяц Рамадан. В связи с распространением эпидемии коронавируса Совет улемов (ученых) Духовного собрания мусульман России постановил проводить трапезы разговения только в кругу семьи, сообщило агентство РИА Новости.

«Разговение - ифтары мусульмане Москвы и регионов страны смогут проводить только в узком семейном кругу», - говорится в богословском заключении Совета улемов, опубликованном в минувший вторник на их официальном сайте.

Ифтар – разговение, прием пищи, совершаемый в Рамадан после вечерней молитвы. На протяжении всего месяца мусульмане могут есть только после захода солнца и до рассвета. Очень часто такие традиционные трапезы проходят коллективно в общественных местах. В этом году священный для мусульман месяц начнется 24 апреля и продлится до 23 мая.