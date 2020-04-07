В период карантина в Украине уменьшилось количество совершаемых грабежей, краж и разбоев в среднем на 35%, передает агентство «Интерфакс» со ссылкой на заместителя главы Национальной полиции страны и начальника Главного следственного управления Максима Цуцкиридзе.

«Мы проанализировали статистику по трем позициям: кражи, грабежи и разбои. Ни в одном из регионов нет роста по этим видам преступления, наоборот, количество снижается», - отметил Цуцкиридзе.

По его словам, например, в период с 11 марта по 4 апреля прошлого года в целом по стране было совершено около 26000 краж. За аналогичный период этого года их почти 17000, что на 34,9% меньше.

«Грабежей было совершено в прошлом году 815, в этом - 543. То есть, их количество уменьшилось на 33,4%. Касательно разбоев ситуация выглядит так: в прошлом - 149, в этом году- 97. Как видим, тоже есть снижение на 34,9%», - добавил он.

Согласно проведенному анализу, наименьшее количество разбоев зарегистрировано в Луганской, Тернопольской и Львовской областях, наибольшее - в Киеве, Харьковской и Днепропетровской областях. По количеству зафиксированных случаев краж наиболее благополучными являются Черновицкая, Ивано-Франковская и Львовская области.

В связи со вспышкой эпидемии коронавируса 12 марта власти Украины ввели режим чрезвычайной ситуации. Сначала общенациональный карантин был объявлен до 3 апреля, затем его продлили до 24 апреля. В стране запрещено посещать общественные места, парки и набережные и собираться на улицах в группы более двух человек, не считая детей.