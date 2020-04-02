При лучшем сценарии все наладится к началу лета. При нейтральном развитии событий коронавирус продолжит распространяться по миру осенью вплоть до следующей весны, и, вероятнее всего, не в форме повсеместной эпидемии, а в качестве неодновременных вспышек в разных местах.

Такие прогнозы хода пандемии для 150 стран были разработаны и опубликованы группой экспертов из Института будущего человечества при Оксфордском университете. Своей главной задачей институт ставит решение «базовых вопросов человечества», изучая влияние технологий будущего, делая прогнозы на 50 лет вперед, оценивая риски глобальных катастроф.

Для разработки базы данных по прогнозам пиковой активности и спада распространения коронавирусной инфекции ученые использовали специальную модель, основанную на реальных глобальных данных о человеческом населении и способах распространения или передачи инфекции, представленных в виде графика - эпидемиологической кривой. Но, как отмечают специалисты, нужно учитывать тот факт, что реальные результаты зависят от действий самого человека. Большую роль играют такие факторы как сезонность вируса и его реакция на изменение погодных условий, меры по ослаблению его последствий, принятые разными странами, и технологический прогресс в тестировании вируса, отслеживании его распространения и разработке вакцины. Ослабление последствий эпидемии может быть достигнуто закрытием образовательных учреждений и общественных мест массового скопления людей, принудительным ношением масок и соблюдением социальной дистанции. Меры могут быть разными.

Для каждой из 150 стран предлагается несколько сценариев развития ситуации, но учитывая статистику и масштабы пандемии на сегодняшний день, только два из них пока можно считать актуальными.

Согласно первому сценарию, если мы не будем предпринимать никаких действий в борьбе с коронавирусом, каждый из нас будет заражать в среднем 2,6 человек, а уровень спада пандемии будет равен 0%.

Например, в России в таком случае эпидемия пройдет с апреля по август, и пиковый показатель одновременно зараженных людей может составить 0,4 – 4 % от всего населения. Общее число инфицированных россиян к 2021 году будет 57-73%.

Для сравнения, при таких же условиях, в Узбекистане этот показатель почти аналогичен (0,3 - 4 %), а общее число зараженных людей составит 58-73%. Однако, пандемия здесь продлится дольше – с апреля по октябрь.

В Турции, согласно прогнозу, эпидемия активизируется в апреле и завершится уже в июле. Пиковое число заразившихся составит 1,1-3,8% от всего населения. К 2021 году число заразившихся в стране будет 48-78%.

Украина может пережить два всплеска короновирусной инфекции: первый в тот же период, что и Узбекистан – с апреля до октября включительно, второй - с октября по март 2021 года. Показатель пиковой активности одновременно зараженных составит 0,4-3,1 %. 45-66 % населения страны будет инфицировано.

Интересно, например, что для Италии, находящейся в крайне критической ситуации, спад пандемии прогнозируют на июль, и показатель пиковой активности составит 3,4-4,8 %. Число инфицированных итальянцев к концу года составит 64-80% всего населения. В США тоже все завершится к июлю с 52-79% зараженных людей.

Второй сценарий предполагает умеренное соблюдение карантина и других рекомендованных мер безопасности. При таком раскладе один человек может потенциально заразить двух других, а уровень спада распространения эпидемии составляет 20%.

Для России пик эпидемии пройдет с ноября по март 2021 года. Пиковое число одновременно зараженных людей может составить 0,5-2,5%. Общее число инфицированных - 43-67% населения.

В Турции пандемия растянется на полгода - с апреля по сентябрь, а затем сразу произойдет еще один всплеск - с сентября по март 2021 года. Пиковое число одновременно зараженных людей может составить 0,7-1,8%. Общее число инфицированных - 42-61% от всего населения.

В Украине, при таком же сценарии, эпидемия тоже продлится с двумя вспышками. Первая придется на апрель-ноябрь, вторая случится в ноябре-марте 2021 года. Показатель пикового числа одновременно зараженных людей может составить 0,3-2.5%. Зараженными окажутся 45-66% украинцев.

В Узбекистане, почти как в Украине, с мая по ноябрь и с ноября по март 2021 года с аналогичными индикаторами. Пиковое число одновременно зараженных людей может составить 0,4-2.6% населения. Общее число инфицированных- 45-67% населения.

Невозможно предсказать с максимальной точностью как, с какой скоростью и в какое именно время будет прогрессировать, а затем пойдет на спад охвативший весь мир коронавирус, точно так же, как сложно предположить, когда будет разработана учеными эффективная противовирусная вакцина. Специалисты из Института будущего человечества подчеркивают, что своевременное принятие мер и следование инструкциям врачей, ученых и властей, включая режим самоизоляции, может ослабить последствия распространения эпидемии и минимизировать потери.

Эпидемия COVID-19 стала распространяться по миру в декабре 2019 года, очагом инфекции стал китайский город Ухань. Согласно данным Всемирной организации здравоохранения на 3 марта, всего в мире подтверждено свыше 932,166 случаев заражения, скончались 46,764 человек.