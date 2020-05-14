Возможно, COVID-19 не смог выбрать худшее время, чтобы появиться на мировой арене.

Конечно, не могло быть еще более подходящего момента для того, чтобы эта чума разорила земной шар. Очень иронично, что этот вирус появился в такие тяжелые времена в истории.

В соответствии с определением принципов международного права и прав человека, шаткий глобальный демократический порядок уже был окончательно ослаблен серией взаимосвязанных событий. Они тянутся от 11 сентября и последовавшими за ним массовыми преступлениями, которые были совершены в ходе «войны с терроризмом», до возрождения на мировой арене геноцида в Сирии.

Точной характеристикой эпохи является авторитаризм, разрастающийся по всему земному шару, в том числе и там, где, по мнению многих, люди были защищены от этой серьезной напасти со времен окончания холодной войны.

Например, в Европе за последнее десятилетие мы стали свидетелями усиления гибридизации авторитаризма и демократии. Это так называемые - нелиберальная демократия или постфашизм. Эпицентр вспышки - Венгрия, находящаяся под долгим правлением явно нелиберального авторитарного конъюнктурщика Виктора Орбана.

В первую очередь, свидетельство подлости Орбана - его антимигрантский крестовый поход. Данная политика, направленная на беженцев и мигрантов из стран, не входящих в ЕС, может стать причиной множества конфликтов. Мусульмане – особый объект, пронизанный ненавистью тирана, который утверждает, что стоит на защите «христианской культуры». И с тех пор к Орбану, как на европейской так и на мировой арене, уже присоединился широкий круг схожих политически деятелей и партий, будь то находящихся у власти или только участвующих в избирательных кампаниях.

Неудивительно, что Венгрия - первая страна, которая стала жертвой того, что можно назвать переворотом COVID -19. Орбан использовал вирус как предлог, чтобы приостановить парламентскую демократию, а также еще больше ограничить судебный и административный контроли над собственной властью.

Орбан продавил закон, который наделяет его правами и чрезвычайными полномочиями на неопределенный срок, вызванный пандемией COVID-19. Эпидемия является основным оправданием этого захвата власти.

Орбан искореняет демократию, утверждая, что его правительство «не может быстро реагировать» на COVID-19, пока «ведутся обсуждения, реализуются длительные юридические и законодательные процедуры».

Так, демократия определена как главное препятствие для спасения Венгрии от COVID -19.

На самом деле, новые полномочия Орбана, наконец, снимают маску, которую он десятилетиями так неохотно носил. Ему больше не придется мириться с неудобствами на выборах или вниманием и без того слабых и неэффективных критически настроенных средств массовой информации и политической оппозиции. Все выборы в законодательный орган будут приостановлены до тех пор, пока Орбан не скажет иначе.

Журналисты или даже оппозиционные политики, которые, как считается, «утверждают или популяризируют нечто, не соответствующее действительности, или искажают реальный факт; которые создают помехи или препятствия эффективной защите», «виновны в совершении уголовного преступления».

Не сомневайтесь, что еще до захвата власти Орбан уже вел войну против гражданского общества, включая средства массовой информации, неправительственные организации, организации по защите прав человека и университеты. Этот закон направлен на ликвидацию критики в его адрес. Потому что он, по его словам, и его же партии Фидес, является главным защитником Венгрии. Наказание за такое «уголовное преступление» составляет от одного до пяти лет тюрьмы.

Разумеется, информация, а не цензура, могла бы спасти жизни в условиях COVID-19. Однако многие врачи и медицинские работники, желающие высказаться по поводу очень слабой реакции Орбана на эпидемию, теперь сидят с кляпом во рту.

Вместо того, чтобы принимать необходимые меры в борьбе с пандемией, Орбан обвинял «иностранных граждан» в распространении вируса COVID-19, Присутствие иностранных студентов он объявил причиной того, почему именно университеты, а не школы, были закрыты в стране. Насколько бы ситуация в Венгрии ни была тяжелой, атаки на демократию под предлогом борьбы с COVID-19 широко распространены не только в ней.

Волна пандемии

Тем временем, Биньямин Нетаньяху, которого давно следовало бы отправить в отставку и, возможно, даже посадить в тюрьму, все еще продолжает править Израилем. Но теперь он правит железным кулаком, используя вспышку коронавирусной инфекции COVID-19, чтобы приостановить деятельность Кнессета и ограничить судебную систему, которая вот-вот должна была начать процесс по обвинению его в коррупции.

В США Дональд Трамп использовал вирус COVID -19 для давления на избирательный процесс. Помимо этого, он политизирует «Коронавирусные пресс-конференции», превращая их больше в полемику с теми, кто обвиняет его в дезинформации, лжи и хвастовстве своим великолепием.

Запоздалая реакция Трампа на вспышку пандемии вызвала огромную нехватку ресурсов в штатах. За это он подвергся обвинениям в «фейковых новостях». Как известно, в этих новостях он заявляет, что демократы раздувают ситуацию с COVID-19 в целях опрокинуть его президентство.

В общем сегодня необходимо разделять ограничения, основанные на демократии, которые имеют явные преимущества для общественного здравоохранения, и использование реальной угрозы этой болезни для искоренения или дальнейшего ослабления демократии и прав человека.

Неудивительно, что «гуманитарный» пробел ЕС в таких странах, как Италия и Испания, где мы по-прежнему являемся свидетелями ужасной трагедии, поспешили заполнить Китай и Россия. Это следствие медленной реакции Союза на потребности своих государств-членов.

Не следует упрекать Италию, где в качестве вице-премьера был авторитарный фашист, за то, что она приняла поддержку Китая и России. Однако, надо обратить внимание, как обе фашистские группировки в стране, так и режимы Китая и России, используют ситуацию, чтобы перейти на другой уровень антиевропейской пропаганды и мифов.

Кроме того, одной из причин, почему COVID -19 стал пандемией, является жесткое отрицание фактов (дениализм) китайским государством. Но даже сейчас находятся те, кто хвалит авторитарную модель Пекина.

В то время как беспринципные политические силы быстро отменяют гражданские свободы и права человека, демократия стала препятствием в борьбе против вируса. Существуют опасения, что эти изменения будут постоянными.

Вирус COVID-19 выявил слабые места в современных демократиях, наряду с экономическими моделями, которые ставят на первое место рыночные механизмы, вместо здоровья и благосостояния граждан. Реакцией на пандемию должно быть укрепление демократических ценностей. Именно они, первую очередь, лягут в основу системы здравоохранения и государства всеобщего благоденствия, а не уничтожат их.

В связи с распространением вируса COVID-19, человеческие потери уже достаточно велики, однако социально-политические потери могут быть еще более разрушительными.

Самой большой жертвой пандемии все еще может стать демократия.