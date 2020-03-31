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В Армении запретили вскрывать тела жертв коронавируса
Местные службы, предоставляющие патологоанатомические услуги, не имеют необходимых условий для вскрытия скончавшихся из-за коронавируса лиц.
В Армении запретили вскрывать тела жертв коронавируса
В Армении запретили вскрывать тела жертв коронавируса / Reuters Archive
31 марта 2020 г.

В Армении отказались от вскрытия тел умерших от коронавируса. Как сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу президента, соответствующие поправки к закону «О медицинской помощи и обслуживании населения» принял парламент страны.

Глава Министерства юстиции Рустам Бадасян пояснил, что местные службы, предоставляющие патологоанатомические услуги, не имеют необходимых условий для вскрытия скончавшихся из-за коронавируса лиц и не отвечают международным требованиям безопасности.

«С учетом того обстоятельства, что степень заразности коронавирусной инфекции пока не ясна, процесс вскрытия может привести к необратимым последствиям, и не ясно, сколько может существовать коронавирус в организме умершего человека», - подчеркнул глава Минюста.

В законе также упоминается, что в случае сомнений или необходимости вскрытие будет проводиться.

В Армении в связи с распространением коронавируса COVID-19 объявлен режим чрезвычайного положения с 16 марта по 14 апреля.

Согласно последним данным, в стране 571 человек числится зараженным, трое погибли.

ИСТОЧНИК:TRT Russian
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