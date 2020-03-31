За последнее время количество новых случаев инфицирования в Австрии, Дании, Чехии и Германии сократилось, поэтому местные власти решили постепенно открывать магазины, школы и рестораны и даже разрешать людям заниматься спортом на открытом воздухе.

К примеру, жители Австрии до конца апреля смогут покидать дома только для того, чтобы пойти на работу, сходить за покупками, оказать помощь другим людям и заняться спортом на свежем воздухе.

C 6 апреля граждане страны должны при посещении супермаркетов носить защитные маски. Неделю спустя такое же правило будет действовать в общественном транспорте.

О возможном снятии других ограничений к началу мая рассказал федеральный канцлер Австрии Себастьян Курц. Правительство планирует в мае открыть большинство магазинов, торговые центры, парикмахерские и школы. Отели и рестораны останутся закрытыми до середины мая, запрет на проведение массовых мероприятий продлится до конца июня.

Если мы все будем оставаться дисциплинированными в течение Пасхальной недели, я уверен, что сможем постепенно и осторожно вернуться к нормальной жизни. - Себастьян Курц, канцлер Австрии

Однако окончательное решение будет принято лишь в конце апреля.

Власти Чехии, где рост числа погибших от коронавируса значительно сократился, с 7 апреля, по примеру Австрии, разрешили заниматься спортом на свежем воздухе, но при условии соблюдения дистанции в два метра.

9 апреля в стране планируется открыть непродовольственные магазины, торгующие, в частности, велосипедами и товарами для дома, хобби и рукоделия. При этом торговые точки в обязательном порядке должны соблюдать жесткие нормы гигиены. Вопрос открытия других магазинов будет рассматриваться позже.

Также с середины апреля жители Чехии смогут выезжать за пределы страны, но только при наличии уважительной причины. Полный запрет на выезд за границу может быть отменен только после внесения соответствующих изменений парламентом в действующий в стране режим чрезвычайной ситуации.

В Дании также решили частично отменить карантин после католической Пасхи, которая пройдет 12 апреля. Детские сады и начальные школы возобновят работу уже к середине апреля, школьники постарше приступят к занятиям только к 10 мая. Торговые центры, парикмахерские или массажные салоны пока открывать не планируется. Возобновление работы баров и ресторанов тоже откладывается на неопределенное время.

Повседневная жизнь пока не вернется в прежнее русло. Мы проживем еще многие месяцы с большим числом ограничений. - Метте Фредериксен, премьер-министр Дании

В Германии, в соответствии с предложенным правительством планом, после 19 апреля возможно открытие магазинов, ресторанов и школ в определенных регионах и ослабление других мер при условии, что жители страны будут в общественных местах носить маски и соблюдать социальную дистанцию. В магазинах и ресторанах будут введены ограничения на количество посетителей.

Покидать дома не запрещено: можно появляться на улице вдвоем либо с членами семьи. Конкретные решения касательно отказа от карантина будут принятия на заседании правительства 14 апреля.