На территории одной из главных святынь православного мира, Киево-Печерской лавры, в Украине произошла вспышка пандемии COVID-19. Среди проживающих здесь 200 монахов ровно половина оказалась зараженной коронавирусом, двое скончались, одним из которых был архимандрит Нектарий.

Об этом официально сообщил в своем видеообращении к согражданам президент Украины Владимир Зеленский.

«На данный момент на территории монастыря подтверждено уже 100 заболевших коронавирусом и, к сожалению, есть два летальных случая. Всем заболевшим мы желаем быстрого выздоровления, - отметил глава.

Вся эта ситуация демонстрирует, что для коронавируса не важна ваша национальность, пол или вероисповедание. - Владимир Зеленский, глава Украины

В городской администрации Киева подтвердили, что оба случая с летальным исходом в Киево-Печерской лавре произошли из-за коронавируса, однако в Украинской православной церкви Московского патриархата отказываются называть COVID-19 причиной смерти монахов.

На фоне этих событий Лавра практически сразу же была закрыта для посещения. Формально карантин ввели здесь еще в начале апреля после обнаружения первых случаев инфицирования, но, по некоторым данным, верующие до последнего момента имели возможность посещать монастырь.

Еще один смертельный случай произошел в Тернопольской области: в начале апреля от коронавируса здесь скончался 57-летний священник Олег Винницкий. Он был первым, у кого в регионе была зафиксирована инфекция. Религиозный деятель проходил лечение в местной больнице скорой помощи, но за последние дни его состояние значительно ухудшилось. Пациента подключили к аппарату искусственной вентиляции легких, но спасти его так и не удалось.

Заместитель министра внутренних дел Украины Антон Геращенко отметил, что умерший священнослужитель до диагностирования контактировал с несколькими сотнями людьми.

«Не зная о том, что он уже инфицирован, отец Олег проводил религиозные обряды, бывал на похоронах, общался с верующими. В общем до установления диагноза он успел пообщаться с около 500 людьми», - поделился Геращенко на своей странице в Facebook.

Замминистра также добавил, что в данное время Тернопольская область является одним из эпицентров эпидемии COVID-19 в Украине. Там зарегистрировано более 150 случаев заболевания коронавирусом.

В России муфтий республики Ингушетия Абдурахман Мартазанов одним из первых начал призывать к соблюдению карантинных мер жителей региона, но при этом сам стал жертвой коронавируса. В больницу 64-летний религиознпопал с симптомами острого респираторного заболевания. Проведенный тест подтвердил коронавирусную инфекцию, а на следующий день духовный лидер республики скончался. Его похоронили на родовом кладбище.

Религиозные деятели Ингушетии провели ритуальное омовение тела муфтия в больнице в специальных защитных костюмах и с соблюдением всех необходимых мер безопасности. Похороны прошли в присутствии минимального количества людей. Муфтий Мартазанов при жизни активно выдвигал предложение организовать места омовения тел жертв коронавируса при больницах с использованием средств защиты с целью обезопасить людей. Он также регулярно призывал население республики отложить свадьбы и другие массовые мероприятия, максимально сократить число посетителей на траурных церемониях и оказывать помощь нуждающимся.

Среди религиозных общин в России инфицированными также оказались 18 священнослужителей храмов и монастырей Московской епархии РПЦ.

Коронавирус не обошел стороной и представителей духовенства в других странах. Например, в американском штате Невада от заражения умер священник храма Святых царственных страстотерпцев Александр Гусев. По словам настоятеля храма Святых новомучеников и исповедников российских штата Орегон Олега Шульгина, погибший работал в сфере медицины и заразился коронавирусом от своих коллег. Также он отметил, что смерть русского священника из Невады – это первый случай заражения COVID-19 с летальным исходом клирика Западно-Американской епархии Русской православной церкви за границей.

В Израиле от коронавирусной инфекции также скончался 79-летний бывший главный раввин Элиягу Бакши-Дорон, который являлся духовным лидером страны на протяжении 10 лет - с 1993 до 2003 года. С его именем связывают возрождение Главного раввината Израиля.

Министр внутренних дел страны Арье Дери заявил, что раввин Бакши-Дорон был наставником для многих израильтян и его смерть – «большой удар и большая потеря для народа Израиля».

Среди зараженных COVID-19 представителей религиозных кругов есть и излечившиеся. Правда, довольно дорогой ценой. Одним из переживших коронавирус стал председатель Сергиевской старообрядческой общины Сергиева Посада Дионисий Михайлович Севастьянов. Его история – наглядный пример того, как можно оказаться на пороге смерти не столько из-за заражения тяжелой болезнью, сколько по причине плохого состояния медицины и халатного отношения врачей к пациентам. В интервью одному из старообрядческих изданий Севастьянов рассказал, как после заражения проходил лечение в известной столичной больнице, где «роль медсестер выполняли студенты медицинских вузов».

«Студенты-волонтеры перепутали жидкости во флаконах и вместо глюкозы поставили мне капельницу с новокаином. Не хватало кислорода, я задыхался и у меня начало останавливаться сердце. Прибежала медсестра, и меня стали как-то откачивать. Врача боялись, по-видимому, вызывать, или его не было», - рассказал священнослужитель.

Несмотря на пережитое, он благополучно выписался из больницы через несколько дней и смог вернуться домой.

Как показывают события и статистические данные последних нескольких месяцев, причинами смерти от заражения коронавирусной инфекцией могут оказаться не только возраст, слабый иммунитет или наличие сопутствующих заболеваний, хотя все вышеперечисленное значительно повышает риск летального исхода.

Плохие условия или их отсутствие для оказания необходимой и своевременной медицинской помощи – равнозначный фактор, который так же может повлечь за собой не самый желаемый исход.

Как справедливо заметил президент Украины, коронавирус не выбирает жертвы ни по национальному, ни по половому, ни по религиозному признакам.

На фоне всего происходящего в последнее время, в частности, принятии властями всех стран жестких ограничительных мер – от введения карантина и самоизоляции до отмены массовых мероприятий и закрытия общественных мест - становится ясно, что эффективнее всего в данной ситуации работает принцип «береженого Бог бережет».