Турция отмечает 27-ю годовщину выдающегося исторического деятеля Тургута Озала, который неожиданно умер 17 апреля. В похоронах приняли участие сотни тысяч жителей страны и высокопоставленные лица из 72 стран.

Умеренная консервативная политика Озала и либеральный подход к различным вопросам, начиная от экономического управления страной и заканчивая ослаблением мощного влияния армии на политическую систему, неожиданным образом изменили Турцию. В 1980 году в стране произошел жестокий военный переворот, уничтоживший все политические партии. Курс Озала пришел ему на смену.

Основа его политической философии: «Государство должно служить народу, а не люди - государству». Он вдохновил многих других политиков, в том числе и нынешнего президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана. В 2001 году Эрдоган основал Партию справедливости и развития (ПСР), положив в ее основу аналогичную озаловской концепцию.

В 1983 году Озал основал Партию Отечества (Anavatan Partisi). В нее вошли представители разных политических ориентаций: националистической, религиозной, либеральной и даже некоторые социал-демократы. Это привело к победе на всеобщих выборах в конце 1983 года.

В 1987 году Партия Отечества победила на очередных всеобщих выборах, несмотря на то, что число голосующих за нее снизилось. Озал изменил избирательную систему страны, установив 10-процентный порог прохождения для партий в парламент. Благодаря этому, партия смогла претендовать на большинство голосов, формируя правительство.

Озал был избран президентом Турецкой Республики в 1989 году. Озал стал восьмым президентом и первым в истории политиком невоенного происхождения, поднявшимся на высший государственный пост. Со времен основания Турецкой Республики все президенты страны, включая Мустафу Кемаль Ататюрка, отца-основателя Турции, были военными.

Озал смог стать единственным исключением в политической системе Турции. Десятилетиями военные оказывали сильное влияние на политические процессы, в том числе путем военных переворотов.

Однако, он пережил существующую напряженность в отношениях с военными.

В 1988 году, во время съезда его партии, была совершена попытка покушения на Озала, которая якобы была инспирирована частью военной элиты страны.

К счастью, он избежал убийства и отделался легкими травмами.

Рассматривая свое выживание как фактор судьбы, он сказал: «Особенно, я хочу подчеркнуть, никто не сможет лишить тебя жизни, предопределенной Аллахом, без Его воли».

«Мы предаемся воле Его»

Религиозность Озала всегда была одним из важнейших качеств выдающегося политика.

Ранняя жизнь и карьера

Озал родился в восточной части Турции – городе Малатья в 1927 году. У него были курдские корни, которых он, в отличие от других политиков, не стеснялся.

Он также был первым президентом, рожденным в республиканский период, в отличие от предыдущих президентов, которые родились в период Османской империи.

Его отец был очень религиозным человеком, как и его дедушка, который не очень любил светский и предвзятый республиканский дискурс об османах и государстве-предшественнике Турции.

Как-то раз Озал рассказал о позиции своего деда в отношении одного из султанов Османской империи – Абдульхамида II. В ранних учебниках истории он упоминался как «Кровавый султан» и описывался как жестокий лидер.

«Я читал книгу по истории, в которой писали о Абдульхамиде II, как о Кровавом султане, а он слушал. В конце концов, он сказал мне: «Все эти разговоры – сплошная ложь. Они учат вас, дети мои, неправильным вещам». Я возразил, спросив его, откуда он мог знать лучше книги», - сказал Озал в своей речи, когда руководил страной.

Он окончил факультет электротехники в Стамбульском техническом университете, одном из старейших учебных заведений еще со времен Османской империи. Но после того, как Тургут поехал в США в 1950-х, а затем в 1970-х годах, чтобы продолжить свое образование, у него была возможность читать и другие книги на английском языке о жизни и наследии Абдульхамида II.

В конце концов, он пришел к выводу, что не республиканские учебники, а его «дедушка был прав».

«Я спросил себя, насколько неправильным было такое преподавание истории», - сказал неортодоксальный турецкий политик.

Эрдоган тоже отстаивал расширение влияния Турции по всем направлениям. Он всегда видел много общего между своим политическим подходом и подходом Озала и восхвалял достижения бывшего президента.

«Покойный Тургут Озал играл ведущую роль в развитии и прогрессе нашей страны, занимая особое место в сердце нации», - заявил Эрдоган в прошлом году, вспоминая бывшего турецкого лидера.

Озал был также частью религиозного движения Milli Görüş (с тур.Национальный взгляд). Оно оставило глубокий след в турецкой политике с конца 1960-х годов. С его помощью было создано несколько партий. Цель движения - проведение консервативной политики, подчеркивание необходимости преемственности между османским прошлым и республикой нашего времени. После прихода к власти он иначе подошел к прошлому Османской империи в отличие от многих своих предшественников. Его неоднозначную политику некоторые называли «неоосманизмом», считали, что он стремится усилить влияние Турции в бывших османских регионах от Балкан до Кавказа и Ближнего Востока.

Неджметтин Эрбакан, основатель и лидер движения, последователь Мехмеда Захида Котку, – лидера общины Искендерпаша, которое является ответвлением всемирного суфийского братства Накшбандия, возглавлявшего многие из консервативных партий до конца 1990-х годов. Озал и Эрдоган когда-то были частью движения при Эрбакане.

Экономическая политика Озала

Озал защищал либерализацию турецкой экономики, открывая ее всему миру, и проводил интенсивную приватизацию некоторых государственных секторов. Это вызвало некоторую критику и привело его к разногласиям с влиятельными профсоюзными лидерами и политиками, защищающими права рабочих.

В годы правления Озала уровень инфляции в Турции был очень высок. Чаще всего это были двухзначные числа, которые влекли за собой трудности для семей с низкой заработной платой.

Несмотря на критику его экономической политики, Озал обладал глубокими знаниями и большим опытом в области экономики, работая в престижной Государственной плановой организации Devlet Planlama Teşkilatı, DPT). Он также работал во Всемирном банке в США в период между 1971 и 1973 годами, развивая свои навыки английского языка.

Также в середине 1970-х годов Озал работал в различных частных компаниях, включая Sabancı Holding, тем самым расширяя свои компетенции. В 1979 году он стал заместителем министра ныне покойного премьер-министра Сулеймана Демиреля, который позднее, в конце 1980-х и начале 1990-х годов, стал его политическим противником.

Будучи заместителем Демиреля, он сыграл важную роль в разработке широко критикуемых экономических реформ известными как «решения 24 января». Именно они проложили путь к финансовой либерализации страны.

В то время как его экономическая политика столкнулась с жесткой критикой, многие считали, что именно он стимулировал экономический рост Турции.

Подозрительная смерть ОзалаБудучи президентом, Озал неожиданно скончался в 1993 году.

Многим кажется, что смерть Озала произошла при подозрительных обстоятельствах. Эксгумация останков в конце 2012 года показала содержание яда в теле. В отчете говорилось, что именно это убило покойного президента.

Члены семьи утверждают, что Озал скончался в результате отравления ядом.

Однако, согласно официальному отчету о его смерти, бывший президент умер от сердечного приступа.