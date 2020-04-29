Правительство Беларуси должно принять «незамедлительные и масштабные меры по ужесточению физического дистанцирования», заявила постоянный координатор ООН в стране Иоанна Казана-Вишневецкая.

При этом, как передают местные СМИ, она напомнила, что Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) ранее призывала власти ввести карантинные меры в республике, отменить проведение массовых мероприятий и временно приостановить работу предприятий.

«Кроме этого, ВОЗ рекомендует внедрить возможность дистанционной работы и дистанционного обучения в школах, университетах и других образовательных учреждениях, а также приостановить работу предприятий, не оказывающих основных услуг, в том числе кафе, ресторанов, торговых центров. ВОЗ призывает сократить количество несущественных передвижений, особенно для групп высокого риска и уязвимых пациентов, что касается поездок за город, в деревни и на дачи», - отметила Казана-Вишневецкая.

Ранее в Беларусь приезжали члены миссии ВОЗ для оценки ситуации с распространением коронавируса. Эксперты обратились к руководству страны с призывом ввести ограничительные меры в связи с увеличением количества случаев инфицирования - отменить все крупные мероприятия и ввести дистанционное обучение в образовательных учреждениях.

Согласно последним данным, в стране зарегистрировано 12 208 случаев заражения и 79 летальных исходов.