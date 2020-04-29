ТУРЦИЯ
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Турция на 3-ем месте по объемам помощи другим странам в борьбе с COVID-19
По словам главы МИД Мевлюта Чавушоглу, Турция вошла в тройку лидеров по объемам направленной медицинской помощи в страны, пострадавшие от эпидемии коронавируса.
Турция на 3-ем месте по объемам помощи другим странам в борьбе с COVID-19
Турция и коронавирус / AA
29 апреля 2020 г.

Турция вошла в тройку лидеров по объемам направленной медицинской помощи в страны, пострадавшие от пандемии коронавируса, передает агентство «Анадолу» слова министра иностранных дел Мевлюта Чавушоглу.

Глава ведомства написал об этом на своей странице в Twitter, опубликовав фотографию турецкого самолета с грузом медпомощи, а также процитировав известного ученого XIII века Джалаладдина Руми.

После темноты всегда наступает свет.

- Джалаладдин Руми

Эта же цитата помещена на коробках с медикаментами и защитными средствами, направленными в США для борьбы с коронавирусом в минувший вторник. Количество инфицированных там уже превысило 1 миллион человек.

Груз медицинских масок и специальных защитных комбинезонов был подготовлен по поручению президента Реджепа Тайипа Эрдогана.

Ранее Министерство обороны направило медицинскую помощь в Испанию, Италию, Великобританию, Сербию, Косово, Боснию и Герцеговину, Северную Македонию, Черногорию, Ливию и Сомали.

ИСТОЧНИК:TRT Russian
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