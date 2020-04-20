Абдуль-Басит живет в перенаселенном районе на окраине огромной промышленной зоны в Карачи в Пакистане, где запах химикатов витает в воздухе круглый год.

Шесть лет он работал оператором швейных машин в одном из крупнейших производств одежды в Пакистане, которые делают футболки для H&M и джинсы для Levi's.

5 апреля его уволили вместе с тысячами других работников. Их отправили в неоплачиваемый отпуск, который, по уверениям компании, был результатом отмены международных заказов из-за коронавируса.

«Я зарабатываю около 25 000 рупий (154$) в месяц. От этого еще зависят семь человек в моем доме. Сейчас я понятия не имею, как выживу. Только аренда дома – 12 000 рупий», - сказал Басит в своем интервью каналу TRT World.

Работодатель Басита сказал ему, что возможно обратно позовут в течение следующих шести месяцев. Тем временем, ему и многим другим в условиях смертельной пандемии необходимо позаботиться о себе самим.

Федеральное правительство и правительства штатов Пакистана гарантировали выплату помощи нуждающимся на период пандемии. Но Басит по-прежнему настроен скептически, ведь в ближайшие месяцы он будет зависеть от благотворительных фондов страны, где социальное обеспечение практически отсутствует.

Карантин, введенный во многих странах, порождает жестокий экономический спад во всем мире. По утверждениям Международного валютного фонда (МВФ), такого спада не наблюдалось с 1930-х годов.

Поскольку торговые центры в богатых Соединенных Штатах и государствах-членах Европейского Союза закрыты, поставки товаров из развивающихся стран были приостановлены. Более миллиона рабочих на швейных фабриках в Бангладеше и в других странах могут остаться без работы.

Конечно, оценить сегодня последствия депрессии тяжело. Как правило, эксперты говорят, что депрессия - это длительный период экономического спада в одной или нескольких странах.

Только оглядываясь назад в прошлое, можно предугадать те разрушения, которые принесет за собой нынешняя депрессия. Экономисты утверждают, что, если руководствоваться опытом прошлого, то будущее мировой экономики в беде.

В социальных сетях и в материалах газет люди уже сравнивают то, что происходит сейчас, с тем, что произошло в 1930-е годы – т.е. с эпохой, известной как Великая депрессия.

Насколько все плохо?

Почти каждая рецессия – время, когда предприятия закрываются и люди теряют работу, – подобна циклу, который начинается с жадности и заканчивается страхом, оставляя после себя нищету.

Когда предприятия закрываются и увольняют рабочих, когда сбережения заканчиваются и люди остаются без крова, - все начинают винить друг друга. Отсюда следует другая проблема: кого винить в этом кризисе, который является результатом природно-очаговой инфекции?

В Бангладеш уволенные работники швейных предприятий вышли на улицы с требованием заработной платы (AP)

Великая депрессия 1930-х годов была результатом многих факторов. После Первой Мировой войны поток дешевых денег наводнил американский фондовый рынок. Валюты были жестко привязаны к золоту. У правительств не было возможности влить необходимую денежную массу, а военные репарации оказывали влияние на промышленно-развитые страны, такие как Германия.

Фондовый рынок США рухнул в 1929 году, разрушая уверенность по всему миру. Более трети американских банков обанкротились, а международная торговля прекратилась.

В период с 1929 по 1933 год уровень безработицы в США вырос с 3,2 процента до 24,9 процента, а число безработных увеличилось с 1,6 миллиона до 12,8 миллиона. Безработные бродили без дела по улицам, города превращались в трущобы.

Кризис крупнейшей экономики в мире вскоре привел к банкротству банков в Европе, замораживанию кредитов для торговых операций, а также поставил в затруднительное положение пассажиров, которые не могли обналичить свои чеки.

Цены на пшеницу в Индии рухнули, нанеся вред фермерам. К маю 1931 года Creditanstalt, крупнейший австрийский банк Ротшильдов, был на грани банкротства.

По некоторым оценкам, мировая торговля упала более чем вдвое.

Вследствие простоя производства, кризис наших дней может разворачиваться аналогичным образом. В течение четырех недель более 25 миллионов американцев или 13 процентов рабочей силы подали заявку на пособие по безработице. В 1930-х годах потребовалось три года, чтобы безработица достигла 25 процентов.

«Такого кризиса еще не было, и мы не знаем, как он повлияет на жизнь людей и источники их дохода», - сказала Гита Гопинат, главный экономист МВФ.

По ее словам, необходимо правильно оценить ситуацию: сокращение объема производства в 2020 и 2021 годах в результате пандемии может составить около 9 триллионов долларов, что больше, чем экономика Японии и Германии вместе взятые.

По данным МВФ, в этом году мировая экономика сократится на 3 процента. Цифры вызывают тревогу.

Главный экономист KPMG Констанс Хантер заявил Yahoo Finance, что система социальной защиты в наши дни сильнее, чем 80 лет назад. И это дает утешение.

В некоторых штатах США люди имеют право на пособие по безработице в размере 600 долларов в неделю. Правительство приняло пакет стимулирующих мер на сумму 2,2 триллиона долларов. Около 350 миллиардов долларов предназначено для малых предприятий на выплату заработных плат. Эта сумма уже израсходована, и теперь американские законодатели ведут работу, чтобы пополнить ресурсы. Почти 150 миллионов жителей США также имеют право получить пособие в размере 1200 долларов США каждый.

В то время как мировая экономика начала восстанавливаться после Великой депрессии в 1933 году, США пришлось долго ждать, чтобы вернуть экономический рост до уровня 1929 года.

Существует опасение, что такой экономический спад заставит страны искать решения и причины проблем внутри себя, выясняя, почему была острая нехватка тех же респираторов. Это очень похоже на то, что произошло в 1930-х годах.

COVID-19 отчасти выявил хрупкость международной сети поставок. За последние два десятилетия логистика стала причиной роста крупных корпораций благодаря самым дешевым поставщикам, которых они могли найти в любой точке мира.

«Коронавирус напомнил нам всем, что основной единицей политических и экономических отношений по-прежнему является государство», - написал Джозеф Стиглиц в журнале Foreign Policy.

Однако, Басита, работника швейной фабрики в Карачи, который потерял работу, – это не утешает. Если международная торговля сильно пострадает, то фабрика, в которой он работал, не откроется.

«Вы знаете, в чем ирония? Из-за ограничений на свободу собраний, мы даже не можем протестовать», - говорит он.