Турция приняла активные меры в ответ на нынешнюю вспышку коронавируса. Ярким свидетельством является производство отечественных аппаратов искусственной вентиляции легких (ИВЛ). Аппарат можно будет экспортировать в другие страны, которые тоже страдают от эпидепии коронавируса.

Число случаев заболевания в стране превысило 90 000 человек. Для борьбы с коронавирусом на этой неделе Анкара открыла еще одну крупную государственную больницу в Стамбуле.

В городской больнице в районе Башакшехир 2682 коек. Половина начала работать со вторника, после того, как президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган открыл ее для общего пользования.

Эксперты считают, что медицинская инфраструктура Турции, в которую за последние два десятилетия было вложено много средств, и подход к управлению страной помогли ей эффективно бороться с пандемией.

«Турецкое государство предвидело возможность пандемии и в результате предварительно разработало план борьбы», - сказал Мехмет Йылдырым, специалист по общей хирургии и профессор медицины в Университете Биледжик.

Йылдырым ранее занимал одну из высших должностей в государственной больнице Стамбула в районе Картал. Он утверждает, что еще в начале 2019 года клиника получила указание от министерства здравоохранения подготовиться к возможному вирусу.

Он также отмечает, что быстрое налаживание производства аппаратов ИВЛ, число которых, по заявлению правительства, до конца мая может составить около 5 000, продемонстрировало турецкую состоятельность в борьбе с кризисом.

Местные отрасли промышленности

По словам Йылдырыма, Анкара изменила свои приоритеты после введения санкций в отношении Турции из-за операции по защите турок на острове Кипр в 1974 году. Она предпочла обеспечивать собственные ресурсы, избегая зависимости от иностранных государств.

Подтверждением этому является развитие оборонной промышленности Турции. Она уже производит отечественные танки и беспилотники, а сейчас еще и играет ключевую роль в борьбе с пандемией.

«BIOSYS, турецкая технологическая компания, уже разработала прототип отечественного аппарата искусственной вентиляции легких», - сказал Йылдырым в своем интервью каналу TRT World. По его словам, этот процесс был ускорен в связи с поддержкой правительства Турции.

Развитие проекта выпуска аппаратов ИВЛ также демонстрирует уровень взаимопонимания между правительством Турции и частным сектором. Arçelik, один из самых известных брендов бытовой техники страны, играет такую же важную роль в производстве дыхательных аппаратов, как и Aselsan, турецкая оборонная компания.

«В то время как мир сталкивается с трудностями, Турция успешно преодолела препятствия на пути создания медицинских аппаратов искусственной вентиляции легких», - заявил недавно президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.

Успешное серийное производство ИВЛ может в будущем позволить Турции начать их экспорт в другие страны, которые в этом нуждаются.

«Это то, чем мы гордимся», - заявил Йылдырым.

Устойчивый сектор здравоохранения

Борьба Турции с коронавирусом не ограничивается открытием больниц и производством аппаратов искуственного дыхания.

Согласно указу президента, турецкое государство гарантировало бесплатное лечение всем гражданам, которым поставлен диагноз коронавируса нового типа, независимо от того, есть ли у них медицинская страховка или нет.

У Турции есть огромное преимущество по сравнению с соседями. Отделений интенсивной терапии у нее больше, чем во многих других европейских странах, включая Великобританию, Францию, Россию и Китай. По словам министра здравоохранения Фахреттина Коджы, в Турции на 100 000 человек приходится 40 мест в реанимации. В то время как в США - 34,7, а в Германии – 29,2.

Также количество сделанных тестов на коронавирус в Турецкой Республике выше, чем во многих дугих странах. Она заняла шестое место среди более чем 200 стран и регионов, страдающих от пандемии коронавируса, опередив такие страны, как Франция и Великобритания, в которых зарегистрировано большее число подтвержденных случаев заражения.

«Турция увеличила количество тестов примерно до 40 000 в день. Есть и положительные факторы (снижение уровня заражения, повышение уровня выздоровления, снижение количества пациентов в отделениях интенсивной терапии и смертности), которыми мы «сглаживаем углы», - написал директор по связям с общественностью администрации президента Фахреттин Алтун в Twitter.

Но самое главное, в стране есть целая армия смелых медицинских работников, которые «переживают за жизнь пациентов больше, чем за свою жизнь», - сказал 65-летний Йылдырым и добавил: «Они борются с вирусом так, как наши солдаты борются с нашими врагами».