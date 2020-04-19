По данным на 17 апреля, распространение пандемии коронавируса по всему миру привело к более чем 150 000 смертям, более двух миллионов заражены.

Страны по всей планете переживают последствия гуманитарной и экономической катастрофы. Это наносит ущерб и спортивным мероприятиям.

Даже Олимпиада Токио-2020 - самое главное спортивное событие - было отменено. Ее перенесли на лето 2021 года.

Во всем мире индустрия спорта оценивается от 480 до 620 миллиардов долларов, и в этом году из-за пандемии рынки во всем мире сильно пострадают.

Футбол ЕвропаНесмотря на то, что Италия стала одной из наиболее тяжело пострадавших стран от эпидемии коронавируса, поначалу она продолжала проводить футбольные матчи серии А, но без зрителей.

После того, как вирус охватил всю страну, итальянское правительство приняло более крайние меры, чтобы остановить распространение эпидемии.

В начале марта правительство объявило о запрете проведения любых внутренних спортивных мероприятий. Такая мера никогда не вводилась ранее.

Помимо этого, большинство матчей отменила немецкая футбольная лига. В своем заявлении она сослалась на финансовые последствия, которые понесут некоторые клубы.

«Что касается спортивных мероприятий, наша цель – закончить сезон к лету, однако, если сезон закончится раньше, последствия могут поставить существование некоторых клубов под угрозу».

В Испания зарегистрировано более чем 180 000 заражений коронавирусом и почти 20 000 смертей. Она является одной из наиболее пострадавших стран.

LaLiga и Королевская испанская футбольная федерация (RFEF) отменили футбольные матчи по всей стране до дальнейших указаний. Учитывая распространение вируса, возобновление футбольных игр может занять много времени.

Следуя примеру других европейских стран, таких как Франция и Нидерланды, Россия рано отменила футбольные матчи и другие спортивные мероприятия.

Изначально временный запрет должен был продлиться до начала апреля. Однако из-за того, что вспышка эпидемии коронавируса ухудшила положение в России, ожидаемой датой повторного открытия спортивного сезона является конец мая.

По данным The Moscow Times, российский футбол входит в пятерку лучших европейских чемпионатов и теряет более 12 миллионов долларов в неделю. Это оказывает финансовое давление на многие клубы.

Только после 20 марта Министр молодежи и спорта Турции Мухаррем Касапоглу объявил о приостановке футбольного, баскетбольного и волейбольного чемпионата из-за вспышки эпидемии коронавируса.

11 марта страна подтвердила первый случай заболевания коронавирусом. С тех пор правительство быстро реагировало и приняло меры по сдерживанию распространения вируса.

С учетом потери доходов от трансляции и переноса премьер-лиги Англии на неопределенный срок, футбольные клубы думают, может ли футбол быть просто «телевизионным событием».

Все произошло практически в конце сезона. Многие футбольные клубы сейчас действуют сообща, чтобы выяснить, реально ли провести матчи на стадионе Уэмбли без зрителей при закрытых дверях.

Далее. В начале этого месяца президент УЕФА Александер Чеферин заявил, что Лига чемпионов и Лига Европы будут остановлены на несколько месяцев в связи с пандемией коронавируса.

Африка

В Африке отборочные турнир на Кубок африканских наций 2021 года был отложен, что поставило под угрозу соревнования в следующем году.

Конфедерация африканского футбола (КАФ), как одна из крупнейших футбольных структур на континенте, быстро приняла меры предосторожности, несмотря на то, что число зарегистрированных случаев заболевания коронавирусом было еще низким.

В заявлении КАФ говорится: «Учитывая рост обеспокоенности в связи с COVID-19 и объявление Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), что распространение нового коронавируса достигло стадии пандемии, КАФ решила отложить следующие соревнования на неопределенный срок».

Азия

30 января Китайская футбольная ассоциация заявила, что все внутренние игры на всех уровнях будут отложены с целью сдержать распространение коронавируса.

На тот момент Китай был эпицентром вируса.

В середине марта Азиатская футбольная конфедерация решила отложить все соревнования до дальнейшего уведомления после того, как многие страны-члены приостановили свои внутренние соревнования или ввели запрет на них.

«После принятия профилактических мер и ограничений на поездки несколькими национальными правительствами в связи с нынешней пандемией COVID-19, сегодня Азиатская футбольная конфедерация решила отложить все матчи Кубка АФК-2020 до дальнейшего уведомления», - говорится в заявлении конфедерации.

Олимпийские игры

Самым главным событием года были бы Олимпийские игры в Токио. Япония провела последнюю летнюю Олимпиаду в 1964 году. Помимо этого, оно провела еще и две зимние Олимпиады.

Сначала она не решалась отменить Олимпиаду. Однако только после того, как национальные сборные начали отказываться от участия, Международный олимпийский комитет и премьер-министр Японии Синдзо Абэ в конце марта решили отложить игры до лета 2021 года.

За всю свою историю Олимпийские игры отменялись всего три раза – из-за мировых войн в 1916, 1940 и 1944 годах.

Крикет

Чемпионат мира по крикету готовился к новому сезону, а сейчас его отменили в связи с коронавирусом.

Это один из самых популярных видов спорта в Пакистане, Индии и Бангладеш. Сезоны во всех трех странах были отложены или приостановлены.

Игры Премьер-лиги Индии, которая оценивается в миллиард долларов, были перенесены на 15 апреля. Однако она по-прежнему находится на карантине. Все еще неизвестно, когда все возобновится, поскольку позже матчи отложили на неопределенный срок.

Пакистанская Суперлига тоже отменила игры на стадии плей-офф в конце марта после того, как английский спортсмен Алекс Хейлс, который тренировался в Пакистане, сообщил, что, возможно, заразился коронавирусом.

В Британии другая спортивная структура также объявила, что до 28 мая никаких официальных игр в Англии или Уэльсе не будет.

Теннис

Международная федерация тенниса (ITF) заявила, что 900 турниров были отложены.

Управляющие органы со штаб-квартирой в Лондоне объявили, что уволят половину своих сотрудников, поскольку они пытаются справиться с последствиями коронавируса.

Аналогично поступила и Женская ассоциация тенниса. В ее заявлении говорится: «Сезон профессионального тенниса теперь приостановлен до 7 июня 2020 года, включая туры ATP Challenger и ITF World Tennis».

Впервые со времен Второй Мировой войны один из самых известных теннисных турниров - Уимблдон был отменен в начале апреля. Другого выхода не было.

Вместо этого, 134-й турнир будет проведен летом 2021 года.

Международные теннисные рейтинги тоже были заморожены. Дата возобновления сезона до сих пор остается неизвестным.

Баскетбол

Смерть легенды баскетбола Коби Брайанта в январе этого года шокировала как баскетбольное сообщество, так и всех остальных.

Наряду с вирусом, его трагическая смерть тоже повлияла на баскетбол.

11 марта Национальная баскетбольная ассоциация (НБА) решила приостановить сезон после того, как один из игроков заразился коронавирусом.

«НБА приостанавливает игровой процесс ... до дальнейшего уведомления. В это время НБА определит последующие меры относительно пандемии коронавируса», - заявили в ассоциации.

Женская национальная баскетбольная ассоциация (WNBA) отложила открытие регулярного сезона, который должен был начаться 15 мая, до дальнейшего уведомления.

«Поскольку пандемия коронавируса продолжает развиваться, а также продлены требования по социальному дистанцированию в США до 30 апреля, WNBA отложит начало своих тренировочных сборов и начало регулярного сезона, который изначально был запланирован на 15 мая», - говорится в заявлении WNBA.

Формула 1

«Мы намерены начать сезон 2020 года этим летом. В настоящее время никто не может точно знать, когда именно ситуация с коронавирусом улучшится, но, когда это произойдет, мы снова будем готовы к гонкам», - сообщается в заявлении Формулы 1.

На сегодняшний день девять Гран-при были отменены или отложены. Существует небольшая вероятность, что все вернется на свои места.

Гран-при Китая в Шанхае, запланированный на 19 апреля, пока перенесен. А гран-при Азербайджана, запланированный на 7 июня, уже отменен.