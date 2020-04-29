По мере того, как правительства во всем мире борются с экономическими последствиями в связи с пандемией коронавируса, растет интерес к жизни и работам экономиста XX века Джона Мейнарда Кейнса.

Для многих специалистов пакеты мер стимулирования экономики в триллионы долларов, расчетные чеки, которые получают американцы, и зарплаты, которые правительство Германии выплачивает от имени частных компаний, - все это свидетельствует о возвращении к кейнсианству.

После окончания Первой мировой войны Кейнс начал работать в Кембридже, где в возрасте 36 лет написал свою книгу «Экономические последствия мира», которая оказала большое влияние на современников. В этой работе он утверждал, что союзные державы не должны вытягивать слишком много военных репараций из Германии, которая проиграла войну.

Его утверждения были просты: Германия была в долгу перед Великобританией, которая была в долгу перед США и так далее. Слишком большие задолженности одной страны в конечном итоге окажут влияния на другую.

Но что более важно, Кейнс ассоциировался с политикой правительства, которое тратило средства с целью увеличить уровень потребления населения.

«Старая экономика все еще преподавалась днем. Но, начиная с 1936 года, почти каждый вечер все обсуждали Кейнса», - нахваливал его Джон Кеннет Гэлбрейт.

Кейнсианская школа мысли поддерживает принципы бюджетного дефицита. Это означает, что правительства должны финансировать строительство школ, дорог, мостов, широкополосных сетей и больниц в периоды спада, как нынешний кризис, и не беспокоиться о пробеле в бюджете.

Расходы, появляющиеся в результате печатания денег, могут помочь перезапустить различные отрасли производства и создать рабочие места. Увеличение денежной массы порождает риск инфляции в будущем, но сейчас это последнее, о чем переживают многие политики.

Согласно утверждению Международного валютного фонда, глобального финансового института, созданию которого помогал Кейнс, мировая экономика сократится как минимум на 3 процента, поскольку заводы и рынки остаются закрытыми, а люди теряют работу.

В Соединенных Штатах, государстве с самой крупной экономикой в мире, более 26 миллионов человек рассчитывали на пособия по безработице. МВФ говорит, что такого экономического кризиса, в ходе которого спад производства все еще продолжается, не было со времен Великой депрессии 30-х годов.

Великая депрессия была результатом многих факторов. После Первой мировой войны поток дешевых денег наводнил американский фондовый рынок. Валюты были жестко привязаны к золоту. У правительств не было возможности влить необходимую денежную массу, а военные репарации оказали влияние на промышленно развитые страны.

Карантинные меры по всему миру могут привести к аналогичной депрессии. В течение нескольких недель более 26 миллионов американцев, или более 13 процентов рабочей силы, подали заявку на пособие по безработице. В 1930-х годах потребовалось три года, чтобы безработица достигла 25 процентов

«Такого кризиса еще не было, и мы не знаем, как он повлияет на жизнь людей и источники дохода», - сказала Гита Гопинат, главный экономист МВФ.

Поэтому правительства раскупорили свои финансовые хранилища, наводняя рынки денежной ликвидностью.

Бельгия выплачивает более 1 300 долларов самозанятому лицу, которое не может работать семь дней. Германия выделила 108 миллиардов долларов на покупку акций корпораций, терпящих бедствие, а США отправляют по 1 200 долларов на банковские счета миллионов людей. Несколько месяцев назад мы и подумать не могли о таких мерах.

Это перевернуло с ног на голову политику строгой экономии, которую так часто пропагандирует МВФ.

Вот когда, по мнению экспертов, роль прогрессивного налогообложения вступает в силу, диктуя необходимость заставлять богатых людей платить больше.

«Сегодня эффективная налоговая ставка, выплачиваемая самыми богатыми 400 американцами, составляет всего 23 процента, в то время как лица со средним уровнем дохода (от 55 000 до 88 000 долларов) отчисляют более 115 миллиардов долларов», - пишут Свен Стейнмо и Марк Блит в журнале Foreign Affairs.

«Правительство много что может сделать с деньгами. Нынешний кризис ясно показывает, что система здравоохранения США — это катастрофа», - добавляют они.

Между тем, противники кейнсианства задаются вопросом, как расходы на стимулирование экономики могут помочь, когда дети не могут ходить в школы, люди не питаются в ресторанах, а туристы не бронируют авиабилеты.