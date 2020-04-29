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Может ли Джон Мейнард Кейнс снова спасти мир?
Государства терпят убытки, многие специалисты думают, что пора кейнсианству восстать из мертвых
Может ли Джон Мейнард Кейнс снова спасти мир?
Может ли Джон Мейнард Кейнс снова спасти мир? / TRT World
29 апреля 2020 г.

По мере того, как правительства во всем мире борются с экономическими последствиями в связи с пандемией коронавируса, растет интерес к жизни и работам экономиста XX века Джона Мейнарда Кейнса.

Для многих специалистов пакеты мер стимулирования экономики в триллионы долларов, расчетные чеки, которые получают американцы, и зарплаты, которые правительство Германии выплачивает от имени частных компаний, - все это свидетельствует о возвращении к кейнсианству.

После окончания Первой мировой войны Кейнс начал работать в Кембридже, где в возрасте 36 лет написал свою книгу «Экономические последствия мира», которая оказала большое влияние на современников. В этой работе он утверждал, что союзные державы не должны вытягивать слишком много военных репараций из Германии, которая проиграла войну.

Его утверждения были просты: Германия была в долгу перед Великобританией, которая была в долгу перед США и так далее. Слишком большие задолженности одной страны в конечном итоге окажут влияния на другую.

Но что более важно, Кейнс ассоциировался с политикой правительства, которое тратило средства с целью увеличить уровень потребления населения.

«Старая экономика все еще преподавалась днем. Но, начиная с 1936 года, почти каждый вечер все обсуждали Кейнса», - нахваливал его Джон Кеннет Гэлбрейт.

Кейнсианская школа мысли поддерживает принципы бюджетного дефицита. Это означает, что правительства должны финансировать строительство школ, дорог, мостов, широкополосных сетей и больниц в периоды спада, как нынешний кризис, и не беспокоиться о пробеле в бюджете.

Расходы, появляющиеся в результате печатания денег, могут помочь перезапустить различные отрасли производства и создать рабочие места. Увеличение денежной массы порождает риск инфляции в будущем, но сейчас это последнее, о чем переживают многие политики.

Согласно утверждению Международного валютного фонда, глобального финансового института, созданию которого помогал Кейнс, мировая экономика сократится как минимум на 3 процента, поскольку заводы и рынки остаются закрытыми, а люди теряют работу.

В Соединенных Штатах, государстве с самой крупной экономикой в мире, более 26 миллионов человек рассчитывали на пособия по безработице. МВФ говорит, что такого экономического кризиса, в ходе которого спад производства все еще продолжается, не было со времен Великой депрессии 30-х годов.

Великая депрессия была результатом многих факторов. После Первой мировой войны поток дешевых денег наводнил американский фондовый рынок. Валюты были жестко привязаны к золоту. У правительств не было возможности влить необходимую денежную массу, а военные репарации оказали влияние на промышленно развитые страны.

Карантинные меры по всему миру могут привести к аналогичной депрессии. В течение нескольких недель более 26 миллионов американцев, или более 13 процентов рабочей силы, подали заявку на пособие по безработице. В 1930-х годах потребовалось три года, чтобы безработица достигла 25 процентов

«Такого кризиса еще не было, и мы не знаем, как он повлияет на жизнь людей и источники дохода», - сказала Гита Гопинат, главный экономист МВФ.

Поэтому правительства раскупорили свои финансовые хранилища, наводняя рынки денежной ликвидностью.

Бельгия выплачивает более 1 300 долларов самозанятому лицу, которое не может работать семь дней. Германия выделила 108 миллиардов долларов на покупку акций корпораций, терпящих бедствие, а США отправляют по 1 200 долларов на банковские счета миллионов людей. Несколько месяцев назад мы и подумать не могли о таких мерах.

Это перевернуло с ног на голову политику строгой экономии, которую так часто пропагандирует МВФ.

Вот когда, по мнению экспертов, роль прогрессивного налогообложения вступает в силу, диктуя необходимость заставлять богатых людей платить больше.

«Сегодня эффективная налоговая ставка, выплачиваемая самыми богатыми 400 американцами, составляет всего 23 процента, в то время как лица со средним уровнем дохода (от 55 000 до 88 000 долларов) отчисляют более 115 миллиардов долларов», - пишут Свен Стейнмо и Марк Блит в журнале Foreign Affairs.

«Правительство много что может сделать с деньгами. Нынешний кризис ясно показывает, что система здравоохранения США — это катастрофа», - добавляют они.

Между тем, противники кейнсианства задаются вопросом, как расходы на стимулирование экономики могут помочь, когда дети не могут ходить в школы, люди не питаются в ресторанах, а туристы не бронируют авиабилеты.

ИСТОЧНИК:TRT World
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