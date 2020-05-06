Во многих странах сто лет назад вспышки болезней и эпидемий были обычным явлением.

Благодаря достижениям современной медицины и лечению заболеваний, случаи смертельных недугов встречаются редко. Однако в борьбе против кризиса COVID-19, от которого на данный момент лекарства или вакцины не существует, многие наши меры могут быть похожи на то, что делали в прошлом.

Для наших предков такие эпидемии, как холера или оспа, были обычным явлением. Часто они приводили к гибели десятков миллионов людей.

Османская империя, государство-предшественник Турецкой Республики, не была исключением и тоже пострадала от разрушительных вспышек болезней.

В 1911 году в России случилась вспышка холеры, вскоре заразились тысячи османских граждан. Общее число погибших неизвестно, однако в мае 1911 года она охватила 18 876 человек, из которых 12 143 погибло.

В итоге до начала Первой мировой войны благодаря прогрессу в области санитарии и вакцине немецкого ученого Вильгельма Колле, болезнь взяли под контроль.

В период с 1899 по 1923 года число жертв холеры по всему миру составило около 800 000 человек, только в одной Индии -полмиллиона.

Однако те методы реагирования, которые были во время более ранних вспышек, до развития городской гигиены и вакцин, в своей основе те же, что и то, к чему мы сейчас привыкли из-за продолжающейся пандемии коронавируса.

Согласно османским архивам, тогда государство приняло такие же строгие меры, как и мы сегодня. Одним из них является запрет на поездки между городами и приостановление религиозных паломничеств.

Карантин и социальное дистанцирование

Документы свидетельствуют, что эпидемии холеры, начавшиеся в 1847 и 1892 годах, вызвали панику среди населения ряда крупных городов Османской империи.

Власти запретили въезды и выезды из нескольких регионов, включая столицу - Стамбул, священные города Иерусалим и Мекку, а также региональные транспортные узлы - Бейрут и Багдад.

Османских чиновников, таких как послы, возвращающиеся с работы за границей, тоже сажали на карантин. Его практиковали многие страны.

Также кладбища располагались за городскими стенами, чтобы уменьшить риск заражения тех, кто жил в них.

«В разное время Османская империя боролась с разными эпидемиями. Она принимала строгие меры для предотвращения их распространения», - говорит Мехмет Челик, специалист по истории Ближнего Востока.

По его словам, главная задача османских чиновников заключалась в том, чтобы никто не заразился в неохваченных болезнью районах.

«Османская империя запретила паломнические поездки мусульманам, путешествующим из Басры, Самары и Ирана в Святую землю, чтобы предотвратить проникновение инфекции в эти районы».

В эпоху отсутствия средств массовой коммуникации, к которым мы так привыкли, например, смартфоны и Интернет, средством распространения информации среди граждан становились газеты, добавляет ученый.

Но не все меры социального дистанцирования сегодня имеют свой прецедент в истории. Например, в XIX и XX веках пятничные молитвы не были отменены даже во время вспышек инфекционных заболеваний.

В мартовском докладе канала TRT World поясняется, что вирусология стала изучаться только в двадцатом веке.

Сегодня религиозные лидеры могут обращаться к народу разными способами, которые трудно было представить в начале 1900-х годов. Такие изобретения, как громкоговоритель, дают возможность транслировать хутбы на целые районы. Однако сто лет назад, чтобы слушать проповедь нужно было физически находиться в мечети или рядом с ней.