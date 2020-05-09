9 мая с минаретов нескольких мечетей в Махачкале прозвучали военные песни, сообщил ресурс «Кавказ.Реалии».

Жители города писали в соцсетях, что музыка доносилась с самого утра.

Представители мэрии Махачкалы и муфтията республики заявили, что они не имеют никакого отношения к случившемуся. В управлении МЧС Дагестана пояснили, что трансляция музыки с минаретов была случайностью.

«Чтобы отдать дань уважения воинскому и трудовому подвигу нашего народа с использованием региональной автоматизированной системы централизованного оповещения населения при угрозе и возникновении чрезвычайных ситуаций через громкоговорители, установленные на различных 106 объектах в городах республики, в том числе и на минаретах трех мечетей в Махачкалы, прозвучали песни военных лет», – объяснил сотрудник ведомства.

Использование минаретов мечетей произошло по ошибке, добавил он. Позже власти республики принесли официальные извинения за инцидент.