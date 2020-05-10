Всемирно известная уругвайская актриса и певица Наталия Орейро исполнила знаменитую советскую песню о войне в честь Дня Победы. Ролик она опубликовала на своем Instagram-канале.

Дома Орейро записала короткое видео, на котором спела «Нам нужна одна победа» Булата Окуджавы из фильма «Белорусский вокзал».

«С Днем Победы! Мира во всем мире! Я вас люблю», — подписала свой пост артистка.

Поклонники певицы с восторгом отреагировали на видеопоздравление.

«Очень трогательно. Молодец!», «Самая лучшая наша Наташа», «Как это приятно. До слез», «Наверное, это лучшее, что я слышала и видела за последние дни», «Искренне и с душой. Наталия – наш человек», - прокомментировали видео пользователи Instagram.

Наталия Орейро получила широкую известность в России и в странах бывшего СССР после съемок в сериале «Дикий ангел», где исполнила главную роль. Артистка продолжает сниматься в кино и записывать музыкальные альбомы.

Орейро часто бывает в России, где дает концерты для многочисленных поклонников. В 2018 году она записала официальную песню для чемпионата мира по футболу. В прошлом году в эфире одной из передач на российском телевидении знаменитость выступила с обращением к президенту России Владимиру Путину, в котором попросила дать ей российское гражданство.