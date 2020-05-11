На этой неделе Турция и ОАЭ обменялись колкостями на тот счет, чьи действия нанесли вред Ближнему Востоку и Северной Африке.

Учитывая непрерывное вмешательство ОАЭ в конфликты в Ливии, Сирии и Йемене, Турция попросила страны Персидского залива прекратить следовать «деструктивной политике» в зарубежных странах, а также воздержаться от «враждебной позиции» по отношению к Анкаре.

Ответ ОАЭ был дипломатичен и привлек много внимания. Он не укладывается в русло противоречивой внешней политики страны. Эмираты призвали все партии в Ливии взять на себя обязательство участвовать в политическом процессе под наблюдением ООН. Ведь именно Абу-Даби подрывает международно признанное Правительство национального согласия (ПНА), поддерживая генерала Халифу Хафтара в Ливии.

Пресс-секретарь турецкого МИД Хами Аксой сказал, что Турция всегда уважала политическое единство и территориальную целостность арабских стран. Также Аксой подтвердил, что Турция поддерживает в этом отношении признанное ООН правительство Ливии.

Он добавил, что турецкое правительство будет придерживаться этой позиции, несмотря на «уродливые» и «необоснованные» обвинения ОАЭ в его сторону.

Аксой также отметил, что международному сообществу известно о действиях ОАЭ, нарушающих мир, стабильность и безопасность в Ливии, Йемене, Сирии и на Африканском Роге. Он заявил, что ОАЭ поддерживают сепаратистскую деятельность в Йемене и террористические группы, в частности Аль-Шабаб.

Постоянный нарушитель международного права

В предыдущих отчетах Госдепартамента США неоднократно указывалось, что ОАЭ считаются центром нескольких террористических организаций. Преступная роль Абу-Даби в поддержке и финансировании терроризма явно осуждалась в докладе.

В документе государственный департамент США утверждает, что ОАЭ являются командным центром различных террористических организаций, действующих как на региональном, так и на международном уровне. Там также говорится, что, поскольку Абу-Даби финансирует террористические группы по всему миру, особенно на Ближнем Востоке, в Африке и Азии, Эмираты играют деструктивную роль, цель которой – дестабилизировать международную безопасность и сотрудничество.

Предыдущий доклад Госдепартамента США в 2017 году также показал, что финансовые учреждения ОАЭ занимаются международной торговлей наркотиками, отмыванием денег и другой незаконной деятельностью.

Недавно в апреле 2020 года появились сообщения о том, что базирующиеся в ОАЭ компании, отправили 11 000 тонн реактивного топлива генералу Хафтару. Это означает повторное нарушение действующего международного эмбарго на поставки оружия.

Факты поставок оружия уже расследуется ООН. Предполагается, что, когда топливо было погружено в ОАЭ и доставлено в восточную Ливию, штаб-квартиру Хафтара, в прошлом месяце, его рыночная стоимость составляла 5 млн долларов.

Более того, в начале этой недели в Южном Йемене, поддерживаемая ОАЭ организация под названием «Южный переходный совет» (ЮПС), заявила, что берет юг страны под свой контроль и намерена продолжить конфликт с международно признанным правительством. Представитель ЮПС в интервью TRT World признал, что ОАЭ оказывали помощь Совету, и сейчас он ищет решение, предполагающее сосуществование двух государств в Йемене.

Финансирование терроризма

Согласно отчетам Госдепартамента США, только в период с 2015 по 2017 год ОАЭ направили более 760 миллионов долларов различным вооруженным террористическим движениям и группировкам в Сирии, Ливии, Сомали, Египте и Афганистане.

Помимо этого, в Абу-Даби принимали террористов, которые были ответственны за убийство сотен невинных людей. А также помогали им передвигаться с помощью авиакомпании Emirates, подделывая документы и паспорта. Это явный пример того, как ОАЭ поддерживают терроризм во всем мире.

Помимо известной поддержки ОАЭ военных переворотов с целью подрыва демократий Арабской весны, Абу-Даби также финансирует террористов Отряда народной самообороны (YPG) в Сирии, которые связаны с Курдской рабочей партией (PKK) – с 2014 года международно признанной террористической организацией.

Абу-Даби также быстро в конце 2018 года восстановил свои отношения с режимом Башара Асада, который несет ответственность за массовые убийства и военные преступления против своего народа.

Сейчас ОАЭ играют ключевую роль в финансировании и поддержке Халифы Хафтара, действующего против международно признанного и поддерживаемого ООН правительства (ПНА), и возглавляют борьбу с последним.

Помимо подозрительной роли в йеменской войне вообще, министр транспорта Йемена Салех аль-Джабвани обвинил ОАЭ в сотрудничестве с Аль-Каидой и ДАИШ на юге страны. Он отметил, что с помощью этих организаций Абу-Даби хочет «нанести удар по подкреплению армии».

В виду того, что Южный переходный совет Йемена объявил о режиме самоуправления на юге страны, кажется, что утверждения Салеха аль- Джабвани были верны.

В четверг в Париже, глобальный «сторожевой пес», смотрящий за грязными деньгами, Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (FATF), заявила, что ОАЭ не прикладывают достаточно усилий для предотвращения отмывания финансовых средств. Известный финансовый и торговый центр Эмиратов Дубай в течение года будет теперь находиться под постоянным наблюдением FATF.

«Объединенные Арабские Эмираты недавно укрепили свою правовую базу для борьбы с отмыванием денег и финансированием терроризма. Однако будучи крупным глобальным финансовым и торговым центром, они должны принять срочные меры, чтобы действительно пресечь криминальные финансовые потоки, которые они привлекают», - говорится в заявлении FATF.

Как утверждает Группа, власти ОАЭ не в полной мере используют финансовую разведку, чтобы искоренить отмывания денег или отследить доходы преступных финансовых операций.

Более того, если в процессе наблюдения что-то заподозрят, ОАЭ могут оказаться одним из тех государств, как Сирия и Йемен, в которые, по мнению FATF, имеют «стратегические недостатки».