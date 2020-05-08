Итальянский нападающий турецкого баскетбольного клуба «Фенербахче» Луиджи Датоме заявил, что гордится Турцией за помощь, оказанную его родной стране в борьбе с пандемией коронавируса.

«Я чувствую гордость за Турцию и благодарен этой стране. Это была одна из первых стран, которая помогла Италии», - сказал спортсмен в беседе с агентством «Анадолу». Баскетболист также отметил, что в Турции были приняты эффективные меры по предотвращению распространения COVID-19.

«Я вижу цифры в Турции, я также получаю информацию от своих друзей. Я надеюсь, что ситуация будет улучшаться и далее», - сказал он.

Датоме в настоящее время находится в режиме самоизоляции на итальянском острове Сардиния, где он проводит время за чтением книг и тренировками. По словам 32-летнего форварда, он очень скучает по своим турецким фанатам.

«Я так по вам скучаю. Это сложная ситуация, но, надеюсь, все скоро нормализуется», - сказал он, обращаясь к болельщикам из Турции.

По объемам медицинской помощи в мире Турция занимает третье место. Всего Анкара оказала медпомощь 55 странам.

Гуманитарные грузы были отправлены в США, ЮАР, Палестину, Италию, Испанию, Северную Македонию, Черногорию, Сербию, Боснию и Герцеговину, Косово, Великобританию, Сомали и другие государства.