ПОЛИТИКА
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ФК «Барселона» возобновила тренировки на базе
Занятия проходят в индивидуальном порядке, а футболисты соблюдают между собой необходимую социальную дистанцию.
ФК «Барселона» возобновила тренировки на базе
ФК «Барселона» возобновила тренировки на базе / Reuters Archive
8 мая 2020 г.

Игроки испанского клуба «Барселона» приступили к тренировкам на базе, о чем свидетельствуют фотографии, опубликованные на официальной странице команды в Twitter.

До этого футболисты тренировались самостоятельно в условиях карантина. Как только стало известно, что все игроки «Барсы» имеют отрицательные результаты теста на коронавирус, они были допущены к занятиям.

Тренировки проходят в индивидуальном порядке, а футболисты соблюдают между собой необходимую социальную дистанцию.

Чемпионат Испании по футболу был приостановлен в связи с распространением пандемии COVID-19.

Испания является второй после США страной в мире по количеству людей, инфицированных коронавирусом. Согласно данным на 8 мая, в стране зафиксировано 266 117 случаев заражения, умерли 26 299 человек.

ИСТОЧНИК:TRT Russian
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