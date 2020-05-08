Бывший абсолютный чемпион мира по боксу Майку Тайсон, который объявил о возвращении в бокс ради выставочных поединков, получил новое предложение.

Как сообщает агентство ТАСС, президент Лиги кулачных боев Bare Knuckle Fighting Championship Дэвид Фельдман предложил Тайсону контракт на $20 миллионов за поединок в кулачном бое после того, как увидел видео с тренировками боксера.

«Восторг во всем мире, вызванный тренировками Майка Тайсона, заставил нас сделать ему предложение. Он - настоящая легенда, и для нас большая честь вести переговоры с его командой. Посмотрим, как все сложится. Для нас будет честью поработать с ним в любых форматах», - сказал Фельдман.

На протяжении своей спортивной карьеры 53-летний Майк Тайсон провел 58 поединков, в 50 из которых одержал победы и потерпел шесть поражений, еще два боя были признаны недействительными.

Тайсон становился абсолютным чемпионом мира по версии Всемирного боксерского совета, Всемирной боксерской ассоциации и Международной боксерской федерации.

В 2013 году он был внесен в Книгу рекордов Гиннесса за наибольшее число самых быстрых нокаутов (девять нокаутов менее, чем за одну минуту) и за то, что стал самым молодым чемпионом мира в тяжелом весе в возрасте 20 лет.