Аккаунт президента Чечни Рамзана Кадырова в Instagram заблокировали из-за санкций против него, сообщило РИА «Новости» со ссылкой на представителя компании Facebook.

Источник агентства уточнил, что Facebook, являясь американской компанией, действует в рамках санкционного законодательства США и принимает меры для выполнения своих правовых обязательств.

Аккаунты Кадырова уже удаляли в 2017 году. Тогда глава Чечни отмечал, что американские власти обеспокоены тем, что его записи активно читают сотни тысяч молодых людей из США.

Спустя год, страница Кадырова была ненадолго разблокирована. Свою первую публикацию после этого он посвятил пистолету. Позже представитель Instagram назвал временное восстановление аккаунта Кадырова ошибкой, и его профиль снова заблокировали.