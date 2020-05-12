БИЗНЕС И ТЕХНОЛОГИИ
1 МИН ЧТЕНИЯ
Facebook заблокировал аккаунт Кадырова в Instagram из-за санкций
Аккаунты главы Чечни неоднократно удалялись в предыдущие годы. Тогда Кадыров отметил, что американские власти обеспокоены тем, что его записи активно читают сотни тысяч молодых людей из США.
Facebook заблокировал аккаунт Кадырова в Instagram из-за санкций
Facebook заблокировал аккаунт Кадырова в Instagram из-за санкций / Reuters Archive
12 мая 2020 г.

Аккаунт президента Чечни Рамзана Кадырова в Instagram заблокировали из-за санкций против него, сообщило РИА «Новости» со ссылкой на представителя компании Facebook.

Источник агентства уточнил, что Facebook, являясь американской компанией, действует в рамках санкционного законодательства США и принимает меры для выполнения своих правовых обязательств.

Аккаунты Кадырова уже удаляли в 2017 году. Тогда глава Чечни отмечал, что американские власти обеспокоены тем, что его записи активно читают сотни тысяч молодых людей из США.

Спустя год, страница Кадырова была ненадолго разблокирована. Свою первую публикацию после этого он посвятил пистолету. Позже представитель Instagram назвал временное восстановление аккаунта Кадырова ошибкой, и его профиль снова заблокировали.

ИСТОЧНИК:TRT Russian
Истории
Турция призвала уважать перемирие
Сколько стоила война Израиля и Ирана?
Дружбе России и Ирана пришел конец?
После Ирана настала очередь Газы?
Иран объявил о победе над Израилем
Турция впечатлила генсека НАТО
Перемирие не продержалось и полдня?
Нетаньяху согласился на перемирие
Саммит НАТО станет кошмаром для Украины?
Будет ли Израиль соблюдать перемирие?
Нетаньяху приказал молчать
Иранцы возвращаются домой
Принц без короны рвется к власти
Иран и Израиль официально согласились остановить бои
Украине дадут самый большой пакет помощи за всю войну
Взгляните на TRT Global. Поделитесь своим мнением!
Contact us