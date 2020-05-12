Российская государственная корпорация по космической деятельности «Роскосмос» и Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) подписали контракт на полет американского астронавта, передает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу госкорпорации.

«Сегодня был подписан контракт на доставку одного американского астронавта на МКС на российском пилотируемом корабле «Союз МС» осенью 2020 года», - сказали в пресс-службе.

Сумму контракта в «Роскосомосе» раскрывать не стали, сославшись на «коммерческую тайну».