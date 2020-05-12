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«Роскосмос» и NASA договорились о полете американского астронавта на МКС
Доставка астронавта на МКС состоится на российском пилотируемом корабле «Союз МС» осенью 2020 года.
«Роскосмос» и NASA договорились о полете американского астронавта на МКС
«Роскосмос» и NASA договорились о полете американского астронавта на МКС / Reuters Archive
12 мая 2020 г.

Российская государственная корпорация по космической деятельности «Роскосмос» и Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) подписали контракт на полет американского астронавта, передает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу госкорпорации.

«Сегодня был подписан контракт на доставку одного американского астронавта на МКС на российском пилотируемом корабле «Союз МС» осенью 2020 года», - сказали в пресс-службе.

Сумму контракта в «Роскосомосе» раскрывать не стали, сославшись на «коммерческую тайну».

ИСТОЧНИК:TRT Russian
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