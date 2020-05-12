БИЗНЕС И ТЕХНОЛОГИИ
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Twitter начал бороться с фейками о коронавирусе
Пользователи будет получать предупреждение о том, что в посте содержится неверная информация, которая не соответствует рекомендациям экспертов в области здравоохранения.
Twitter начал бороться с фейками о коронавирусе
Twitter начал бороться с фейками о коронавирусе / Others
12 мая 2020 г.

Администрация Twitter заявила о том, что компания будет маркировать твиты, содержащие спорную или ошибочную информацию о коронавирусе, сообщает Reuters.

В случае, если в твите содержится информация о СOVID-19, которая может ввести в заблуждение, соцсеть будет предлагать пользователю перейти к другим постам с достоверной информацией о заболевании.

Кроме того, пользователь будет получать предупреждение о том, что в посте содержится неверная информация, которая не соответствует рекомендациям экспертов в области здравоохранения. Новые правила также будут распространяться на уже опубликованные твиты.

Менеджеры Twitter отметили, что для выявления сомнительного контента компания сотрудничает с «надежными партнерами».

По их словам, одновременно ведется разработка инструментов для продвижения «достоверной и аутентичной» информации.

Twitter на прошлой неделе удалил большое количество постов, в частности, о наличии связи между пандемией и технологией 5G, а также два комментария президента Бразилии Жаира Болсонару, поставившего под сомнение необходимость карантина.

ИСТОЧНИК:TRT Russian
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