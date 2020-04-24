Президент России Владимир Путин подписал федеральный закон о переносе официальной даты окончания Второй мировой войны со 2 на 3 сентября. Документ опубликован на сайте правовой информации, сообщает агентство «РИА Новости».

По словам его авторов, данная инициатива направлена на сохранение исторической справедливости, а также на увековечение памяти погибших.

Представители правозащитных организаций выступили против переноса даты, сославшись на то, что 3 сентября – день памяти жертв, погибших при захвате террористами школы в Беслане. Во время теракта погибли 334 человека, включая детей.

Кроме того, организация «Матери Беслана» ранее обращалась к Путину с просьбой не переносить дату, так как «праздничный день воинской славы невозможно совместить с памятным Днем солидарности в борьбе с терроризмом из-за морально-этических соображений и по причине искажения исторического факта».

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила, что считает «избыточной шумиху» вокруг законопроекта, подчеркнув, что не надо «драматизировать» и «политизировать» ситуацию.

«К сожалению, в нашей истории есть трагическая страница Беслана, никто никогда не забудет его жертв. Но это не связано с нашей предыдущей историей», - добавила Матвиенко.

2 сентября 1945 года был подписан акт о капитуляции Японии, согласно которому Южный Сахалин и Курильские острова были переданы под суверенитет СССР. 3 сентября было признано Днем Победы над Японией, однако, спустя два года, этот день стал рабочим и постепенно утратил праздничный статус.