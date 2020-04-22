Турецкие предприятия планируют произвести около пяти тысяч аппаратов искусственной вентиляции легких (ИВЛ).

Об этом сообщил министр промышленности и технологий Мустафа Варанк на церемонии открытия новой городской больницы в районе Башакшехир в Стамбуле.

«Десятки инженеров трудились день и ночь, провели огромную работу и в течение всего лишь 14 дней наладили серийное производство аппаратов искусственного дыхания. Сегодня мы направим часть аппаратов, прошедших тестирование, в Минздрав. К концу мая будет произведено пять тысяч аппаратов», - сказал министр.

Он подчеркнул, что данная инициатива направлена на поддержку усилий турецких медиков, работающих в условиях пандемии COVID-19.

К церемонии посредством видеоконференции присоединился президент Реджеп Тайип Эрдоган. Производиться аппаратов ИВЛ начато по его личному поручению. Они будут использоваться не только для оказания помощи жителям Турции, но и для обеспечения нужд других стран, борющихся с коронавирусом.

Варанк выразил благодарность всем предприятиям, объединившим усилия для производства аппаратов искусственной вентиляции легких, в частности компаниям Arçelik, ASELSAN, Baykar и Biosys.

По словам министра здравоохранения Фахреттина Коджа, также принявшего участие в церемонии, новая больница начнет действовать 15 мая. Она будет иметь самую высокую вместимость отделения интенсивной терапии в Европе.

По состоянию на 21 апреля в стране зафиксировано 95 591 случаев заражения COVID-19 и 2 259 летальных исходов, выздоровели 14 918 человек.