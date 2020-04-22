Крупнейший в мире стриминговый сервис Netflix показал рекордный рост количества новых пользователей в мире в первом квартале, заработав тем самым более $700 миллионов, передает Русская служба BBC.

Число подписчиков выросло с начала года на 15,8 миллионов по сравнению с 9,6 миллионами за аналогичный период 2019 года, отметили в компании.

Большинство новых пользователей проживает в Европе, Азии, Африке и странах Ближнего Востока.

«В течение первых двух месяцев квартала рост количества наших подписчиков был таким же, как и в предыдущие два года, в том числе в США и Канаде, - сообщил Netflix. - Затем начиная с марта, когда во многих странах были введены режимы самоизоляции, гораздо больше домохозяйств присоединились к Netflix».

Чистая прибыль компании за отчетный период выросла более чем в два раза, с $344 миллионов до $709 миллионов. При этом представители Netflix осознают, что аудитория навряд ли продолжит расти дальше в таком же темпе.

«Когда это произойдет, мы ожидаем, что число просмотров и темпы роста ослабнут. Наш внутренний прогноз на второй квартал - 7,5 миллионов новых платных подписчиков в мире», - сказано в пресс-релизе компании.

Тем временем, акции американского стримингового гиганта растут в цене. Согласно последним данным, капитализация Netflix достигла 190 миллиардов долларов.