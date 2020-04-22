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ЕС выделит Украине 1,2 млрд евро для борьбы с коронавирусом
Эти средства пойдут на обеспечение экономической стабильности Украины и смягчение негативных последствий пандемии COVID-19.
ЕС выделит Украине 1,2 млрд евро для борьбы с коронавирусом
ЕС выделит Украине 1,2 млрд евро для борьбы с коронавирусом / Others
22 апреля 2020 г.

Европейская комиссия заявила о своем решении предоставить Украине во время пандемии COVID-19 финансовую помощь в размере 1,2 миллиарда евро, сообщило агентство «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу президента страны Владимира Зеленского.

«Это беспрецедентная по объему макрофинансовая помощь. Решение ЕС - это не только проявление солидарности в трудные времена. Это свидетельство, что Украина не ошиблась, сделав европейский выбор. Ведь настоящие друзья познаются в беде», - сказал Зеленский.

Выделенные средства будут направлены на обеспечение макроэкономической стабильности Украины, благодаря чему страна сможет «освободить дополнительные ресурсы для защиты граждан и смягчить негативные последствия пандемии для людей».

Вторым этапом должно стать рассмотрение данного предложения Европарламентом и Советом ЕС. Еврокомиссия рассчитывает на быстрое одобрение, учитывая актуальность проблемы. Как только это произойдет, Украина буквально сразу получит первый транш.

Второй транш будет предоставлен после выполнения согласованного с ЕС перечня условий в конце 2020-го или первой половине 2021 года. Реализация траншей будет зависеть также от удовлетворительного результата страны-партнера в выполнении программы МВФ и использовании средств.

Ранее на официальном сайте Еврокомиссии сообщалось, что на фоне распространяющегося коронавируса Брюссель планирует оказать чрезвычайную финансовую помощь Армении, Азербайджану, Беларуси, Грузии, Молдавии и Украине. В рамках программы планируется выделить 80 миллионов евро на срочные нужды и до 883 миллионов евро – на социальное и экономическое восстановление регионов.

ИСТОЧНИК:TRT Russian
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