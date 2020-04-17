Украинскими спецслужбами был задержан генерал-майор СБУ Валерий Шайтанов по подозрению в шпионаже в пользу России.

Его обвиняют в государственной измене и организации террористических актов. Согласно имеющейся у контрразведки Украины информации, Шайтанов готовил убийство Адама Осмаева, которого в России подозревают в подготовке покушения на президента России Владимира Путина.

Кроме того, задержанный занимался организацией покушения на министра внутренних дел Украины Арсена Авакова, сообщил заместитель министра внутренних дел Антон Геращенко в эфире телеканала «Украина 24».

«Я сегодня утром говорил с министром внутренних дел. Он сказал, что да, действительно, Служба безопасности и ее оперативные каналы передавали нам, что генерал-майор Шайтанов, кроме покушения на Адама Осмаева, работал и над тем, чтобы организовать покушение на министра внутренних дел», - заявил замглавы МВД.

Геращенко также добавил, что это было бы уже не первое покушение на Авакова.

«Я благодарю сотрудников СБУ за эффективную работу и задержание опасного государственного преступника и шпиона», - добавил он.

Согласно материалам уголовного дела, Шайтанов собирал и передавал российским службам данные о тайных операциях в Донецкой и Луганской областях, а также другую секретную информацию.

Представители российских спецслужб пока комментариев в связи с задержанием Шайтанова не давали.