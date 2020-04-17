27-летний Бурак Сойлу в костюме Человека-паука помогает не имеющим возможности выходить из дома людям в дни действующего в стране карантина.

Он покупает продукты питания на рынке и в супермаркетах и доставляет их прямо на дом. Таким образом, молодой человек оказывает поддержку местным жителям для того, чтобы те соблюдали меры безопасности на фоне призывов властей «оставаться дома» из-за распространения коронавируса.

Сойлу взбирается на балконы домов, чтобы выслушать нужды пожилых людей, собирает фрукты и овощи, а также оказывает физическую помощь фермерам в их повседневной работе.

«Моя сверхъестественная сила направлена на пользу обществу. Вот почему я делаю то, что считаю должным делать для людей», - сказал он в интервью агентству «Анадолу».

Местные жители очень довольны своим новым супергероем.

«Сегодня Человек-паук принес нам хлеб и молоко. Мы любим его», - признался один из местных жителей.

В Турции число погибших от COVID-19 достигло 1643 человека. Министерство здравоохранения объявило, что общее количество подтвержденных случаев заболевания в стране выросло до 74 193, выздоровели 7089 пациентов.