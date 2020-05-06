За последние сутки в России коронавирусом заразились еще 10 559 человек. Общее количество подтвержденных инфицированных с начала пандемии COVID-19 достигло более 166 тысяч человек. Таким образом, Россия вошла в топ-5 стран мира по числу зараженных коронавирусной инфекцией, вытеснив Германию, где с начала пандемии зафиксировано 164 807 случаев заражения.

На седьмом месте – Франция, где по официальным данным зарегистрировано более 132 тысяч инфицированных.

Первые места с списке стран с самым высокими показателями занимают США, Испания, Италия и Великобритания.

По последним данным, за все время эпидемии в России от коронавируса умерли 1537 человек, полностью выздоровели 21 327 пациентов.

Пандемия COVID-19 стала распространяться по миру в декабре 2019 года, очагом инфекции стал китайский город Ухань. Согласно данным Всемирной организации здравоохранения на 6 мая, всего в мире подтверждено свыше 3,5 млн случаев заражения в 215 странах, скончались 245 150 человек.