Компания «Яндекс» разместила на своем сервере необычную карту, которая определяет, насколько серьезно россияне относятся к призывам оставаться дома в связи с эпидемией коронавируса.

Для вычисления уровня самоизоляции граждан применяется специальный индекс, рассчитанный на основе данных об использовании различных приложений и сервисов «Яндекса». Сравнивается уровень активности в городе на текущий момент и в обычный день до эпидемии. Чем выше значение, тем лучше.

По последним данным на 6 марта, в пятерку самых дисциплинированных городов России с населением более 1 миллиона человек вошли Пермь (3,9 балла), Нижний Новгород (3,7), Уфа (3,6), Воронеж (3,6) и Омск (3,6).

Среди городов-полумиллионников лидирующие позиции заняли Краснодар (3,6), Хабаровск (3,5), Махачкала (3,5), Астрахань (3,5) и Тюмень (3,4).

Если индекс равен 0–2,4 балла, значит на улице много людей. В случае, если большинство горожан сидит дома, показатель будет равен от 2,5 до 3,9 баллов. Если на улице почти никого нет, значение повысится до 4-5 баллов, что в целом маловероятно.

Следует добавить, что данный показатель носит информационный характер и не отражает статистические данные по количеству людей на улицах городов.