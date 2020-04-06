Пострадавших в результате проводимой в стране политики по социальному дистанцированию населения кошек и собак будут кормить за счет бюджета, сообщило агентство «Анадолу».

Министерство внутренних дел Турции призвало местные администрации регулярно оставлять еду в специально отведенных местах, чтобы животные не голодали, так как люди больше не могут выходить на улицу и присматривать за ними как раньше.

«Еда и вода будут оставляться в местах обитания бездомных животных, таких как парки, сады, и, в частности, приюты», - пояснили в министерстве.

В Турции кошки и собаки, обитающие на улицах, в обязательном порядке вакцинируются местными ветеринарами, а горожане их регулярно кормят. В холодную погоду владельцы магазинов и ресторанов открывают двери, чтобы спасти животных от холода. Дружелюбное отношение и уход за братьями меньшими является частью культуры турецкого общества.

С ростом числа смертей от коронавируса и числа зарегистрированных случаев заражения турецкое правительство ужесточило меры по борьбе с эпидемией. Были введены ограничения на передвижение лиц моложе 20 лет и старше 65 лет, а также людей, страдающих хроническими заболеваниями.

На сегодняшний день в Турции зарегистрировано более 27 000 случаев инфицирования. Более 1000 человек выздоровели, 574 скончались.