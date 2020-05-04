В Италии 4 мая вступили в силу меры по ослаблению карантина, введенного в связи с распространением коронавируса. Это станет новой фазой борьбы против COVID-19, в ходе которой предстоит «сосуществовать с вирусом», заявил премьер-министр страны Джузеппе Конте на своей странице в Facebook.

«До сих пор наибольшая часть граждан находилась дома. А с завтрашнего дня более 4 миллионов итальянцев вернутся на работу. Они будут использовать общественный транспорт, многие компании и заводы возобновят деятельность. Мы можем справиться с этим, если будем вести себя ответственно», - подчеркнул Конте.

В частности, работу возобновят строительные и производственные компании, ориентированные на экспорт, а также автопромышленность. Кроме того, откроют свои двери итальянские модные дома.

«Это будет новая страница, которую мы должны будем написать все вместе, с доверием и ответственностью», - добавил глава правительства.

Также с 4 мая гражданам Италии разрешается перемещаться внутри отдельных регионов, но нужно будет обосновать цель поездки. Кроме того, итальянцы могут посещать парки и сады при соблюдении дистанции в два метра, а также похоронные церемонии. Запрет на проведение массовых мероприятий пока сохранится. Общее число скончавшихся от коронавирусной инфекции в стране составило 28 884 человека. Всего за все время было зарегистрировано 210 717 случаев инфицирования COVID-19, из них 81654 человека выздоровели.