Профессор Ивет Бахар, занимающаяся разработкой фармацевтических препаратов в университете Питтсбурга, стала первой турецкой женщиной, избранной в Национальную академию наук США, сообщило издание Hurriyet Daily News.

Бахар было предоставлено членство в академии за ее «выдающийся вклад» в вычислительную биологию. Избрание в академики считается одним из наиболее почетных знаков признания научных заслуг.

«Это фактически означает, что исследования, которые я проводила до сих пор, одобрены авторитетным научным учреждением. Конечно, это повод для гордости», - сказала она.

После 15-летней карьеры на химическом факультете Босфорского университета в Стамбуле профессор занималась научной деятельностью в области материаловедения.

Она отметила, что компьютерная биология в последнее время приобрела большое значение. «Мы наблюдаем, как биологические процессы работают на компьютере, как происходит взаимодействии между молекулами», - объяснила профессор.

Бахар, которая также участвует в проекте по разработке лекарств для излечения от COVID-19, выступала в Белом доме в 2016 году в качестве гостя бывшего президента США Барака Обамы.

Национальная академия наук США (The National Academy of Sciences - NAS) была основана в 1863 году и с тех пор является ведущей научной организацией в стране. Ее членами являются около 2900 профессоров, 190 из них – лауреаты Нобелевской премии. Каждый из них имеет право выступать «советником нации в вопросах науки, техники и медицины».

Среди других турецких ученых, являющихся членами Национальной академии наук США – нобелевский лауреат ученый-биохимик Азиз Санджар, профессор и автор многочисленных трудов по экономике Дарон Аджемоглу, ученый-геофизик Джелял Шенгёр, профессор и специалист по антропологии Мустафа Оздоган.