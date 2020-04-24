БИЗНЕС И ТЕХНОЛОГИИ
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Предприятия в Турции производят около 10 млн масок в неделю
В связи с распространением пандемии COVID-19 оборонные предприятия Турции увеличили объем производства медицинских масок и респираторов в два раза.
Предприятия в Турции производят около 10 млн масок в неделю
Предприятия в Турции производят около 10 млн масок в неделю / AA Archive
24 апреля 2020 г.

Предприятия оборонной промышленности Турции активно участвуют в борьбе с распространением пандемии COVID-19 в стране и за рубежом, сообщило агентство «Анадолу».

Директор Института машиностроения и химической промышленности (MKEK) Ясин Акдере заявил, что производство медицинского оборудования и масок в стране было запущено вскоре после начала коронавирусной эпидемии.

«Наша фабрика увеличила потенциал производства медицинских масок более чем в два раза. Здесь производятся все виды защитных масок, начиная от респираторов до медицинских и хирургических, в соответствии с международными стандартами. На оборонных предприятиях Турции на сегодня производится до 10 млн хирургических масок в неделю, из которых 6,5 млн производятся MKEK», - подчеркнул Акдере.

Медицинские маски будут использоваться как для нужд ВС Турции, так и для населения страны.

На предприятиях Министерства обороны также производятся дезинфицирующие средства, специальные комбинезоны и другие средства защиты.

ИСТОЧНИК:TRT Russian
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