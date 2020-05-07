ТУРЦИЯ
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Трем иностранным банкам запретили операции на рынке Турции
Решение принято Агентством по банковскому регулированию и надзору Турции.
Трем иностранным банкам запретили операции на рынке Турции
Трем иностранным банкам запретили операции на рынке Турции / Others
7 мая 2020 г.

Агентство по банковскому регулированию и надзору Турции (BDDK) запретило трем иностранным банкам проводить операции на финансовом рынке страны.

В BDDK сообщили, что банки BNP Paribas SA, Citibank NA, UBS AG не выполнили в срок обязательств по операциям в турецкой лире.

В Агентстве отметили, что действия вышеуказанных банковских структур могли спровоцировать серьезный ущерб турецкой экономике и нанести удар по системе кредитования.

В BDDK напомнили, что одной из целей деятельности Агентства является недопущение манипуляций на валютном рынке Турции.

ИСТОЧНИК:AA
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