Агентство по банковскому регулированию и надзору Турции (BDDK) запретило трем иностранным банкам проводить операции на финансовом рынке страны.

В BDDK сообщили, что банки BNP Paribas SA, Citibank NA, UBS AG не выполнили в срок обязательств по операциям в турецкой лире.

В Агентстве отметили, что действия вышеуказанных банковских структур могли спровоцировать серьезный ущерб турецкой экономике и нанести удар по системе кредитования.

В BDDK напомнили, что одной из целей деятельности Агентства является недопущение манипуляций на валютном рынке Турции.