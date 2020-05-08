ТУРЦИЯ
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Экспорт Турции в страны СНГ вырос более чем на 50%
Страны бывшего Советского Союза - единственный рынок, на который Турция увеличила экспорт в январе-апреле 2020 года.
Экспорт Турции в страны СНГ вырос более чем на 50%
Экспорт Турции в страны СНГ вырос более чем на 50% / Others
8 мая 2020 г.

Экономические последствия пандемии коронавируса нового типа и сокращение спроса на основных экспортных рынках оказали негативное воздействие на внешнюю торговлю Турции.

Страны постсоветского пространства оказались единственным рынком, на который Турция увеличила экспорт в первые четыре месяца года.

В Ассамблее экспортеров Турции (TİM) сообщили, что турецкий экспорт в январе-апреле в целом сократился на 13,6% по сравнению с 2019 годом. В денежном эквиваленте это составляет 51 742 миллиардов долларов.

Наибольшее снижение поставок зафиксировано на рынки Евросоюза.

В то же время в январе-апреле экспорт Турции в страны СНГ вырос на 51% в годовом исчислении, что равнозначно сумме в 3 878 миллиардов долларов. За отчетный период в государства бывшего СССР экспортирована продукция 27 секторов турецкой экономики.

В процентном соотношении наибольший рост поставок в страны СНГ в январе-апреле текущего года пришелся на сектор строительства судов и яхт. Поставки выросли почти в три раза - с 10 до 28 900 миллионов долларов.

ИСТОЧНИК:AA
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