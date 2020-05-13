БИЗНЕС И ТЕХНОЛОГИИ
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Компания Twitter разрешила сотрудникам работать из дома всегда
При желании сотрудники смогут вернуться в офисы, но не раньше сентября.
Компания Twitter разрешила сотрудникам работать из дома всегда
Компания Twitter разрешила сотрудникам работать из дома всегда / Others
13 мая 2020 г.

Глава компании Twitter Джек Дорси разрешил своим сотрудникам работать в удаленном режиме всегда, даже после окончания пандемии коронавируса, сообщает "РБК".

«Последние несколько месяцев показали, что мы можем работать в таком режиме. Если наши сотрудники находятся в ситуации, которая позволяет им работать из дома, и они хотят продолжать работать так всегда, мы поможем этому осуществиться», - сказал генеральный директор Twitter.

Также глава компании уточнил, что офисы Twitter откроются не раньше сентября. При этом возврат к прежнему режиму работы будет постепенным. К примеру, до конца 2020 года не будет никаких корпоративных мероприятий, требующих физического присутствия сотрудников. Кроме того, число деловых поездок планируется свести к минимуму.

Сотрудники Twitter перешли на работу в дистанционном режиме в марте для снижения риска заражения коронавирусом. В середине месяца с такими же рекомендациями для своих офисов выступила компания Google.

ИСТОЧНИК:TRT Russian
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