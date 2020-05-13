Глава компании Twitter Джек Дорси разрешил своим сотрудникам работать в удаленном режиме всегда, даже после окончания пандемии коронавируса, сообщает "РБК".

«Последние несколько месяцев показали, что мы можем работать в таком режиме. Если наши сотрудники находятся в ситуации, которая позволяет им работать из дома, и они хотят продолжать работать так всегда, мы поможем этому осуществиться», - сказал генеральный директор Twitter.

Также глава компании уточнил, что офисы Twitter откроются не раньше сентября. При этом возврат к прежнему режиму работы будет постепенным. К примеру, до конца 2020 года не будет никаких корпоративных мероприятий, требующих физического присутствия сотрудников. Кроме того, число деловых поездок планируется свести к минимуму.

Сотрудники Twitter перешли на работу в дистанционном режиме в марте для снижения риска заражения коронавирусом. В середине месяца с такими же рекомендациями для своих офисов выступила компания Google.