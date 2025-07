Китай готов внести американские компании в «список ненадежных организаций» в рамках контрмер в ответ на попытку Вашингтона заблокировать поставки полупроводников для Huawei Technologies, сообщила газета Global Times.

Меры предусматривают начало расследований и введение ограничений в отношении американских компаний, таких как Apple Inc, Cisco Systems Inc, Qualcomm Inc, а также приостановку закупок самолетов Boeing Co, говорится в сообщении со ссылкой на источник.

Global Times – газета, близкая к правящей Коммунистической партии Китая. Хотя Global Times официально не выражает мнение КПК, но считается, что она отражает мнение лидеров страны.

Ранее администрация Трампа предприняла шаги для блокировки глобальных поставок чипов для китайской Huawei Technologies, что чревато усилением напряженности в отношениях Вашингтона и Пекина.